‘Foto solo a distanza’ Carlo Conti, attua il selfie anti Coronavirus: il conduttore dà il buon esempio

Emergenza Corona Virus, Carlo Conti cambia le sue abitudini e interrompe uno dei programmi più amati dagli Iitaliani, ecco cosa ha deciso

Il bravissimo conduttore Carlo Conti, è tornato sotto la luce dei riflettori per una decisione dolorosa presa a causa dell’epidemia che sta colpendo l’Italia in questi mesi.

Carlo Conti dice stop alla Corrida

Una situazione davvero drammatica quella che oggi l’italia e costretta a vivere a causa dell’epidemia da Corona Virus. Purtroppo la situazione è davvero diventata complicata tanto che anche lo stesso conduttore Carlo Conti ha dovuto dire stop ad uno dei programmi più amati di sempre dal pubblico italiano.

Parliamo infatti de La Corrida, programma che ormai Carlo Conti sta conducendo con grandissimo successo. Purtroppo infatti Conti ha dovuto interrompere il programma dopo una sola puntata, proprio per arginare il più possibile il rischio di contagio tra il pubblico.

Carlo Conti e il corona Virus

Il conduttore infatti a malincuore ha dovuto mettere uno stop al programma, ma si dice pienamente daccordo con la decisione che il governo ha preso nelle ultime ore:

“È stata una decisione dolorosa ma necessaria. Non si può rischiare e, come abbiamo fatto noi, non deve rischiare nessuno”

Il conduttore infatti ha dovuto mettere in pausa la sua carriera, dedicando il suo tempo libero a fare il papà. Questo però non gli impedisce di essere sempre informato sulle notizie che riguardano il virus che ha colpito l’Italia intera:

“Sono qui che gioco con mio figlio Matteo e mi godo la mia famiglia, leggo libri. Scorrono no stop sulla Tv gli aggiornamenti sulla situazione davvero difficile che stiamo vivendo ed è logico che l’attenzione molto sia concentrata lì. Penso anche ai programmi ma ora le priorità sono altre”

Il conduttore come i suoi colleghi ha infatti detto la sua su questo virus che ormai è diventato davvero pericoloso. In tempi come questi infatti, i personaggi famosi, possono dare il loro contributo a far rispettare le regole ad ogni cittadino, raccomandando ai fans di seguire le regole imposte dal governo:

“Fa molto piacere sentire che il pubblico ti ama ma in questo momento dobbiamo fare attenzione.Proprio stamani a Firenze all’uscita di una farmacia ho incontrato una signora che mi ha chiesto una foto”. “Ho detto sì ma l’abbiamo fatta rispettando le distanze che vengono giustamente imposte”,

ha concluso il conduttore.