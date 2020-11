Carlo Conti, condizioni di salute in peggioramento: ‘Adesso ho tutti i sintomi’

Il conduttore di Tale quale show ha voluto aggiornare i fan circa la sua salute compromessa dal virus. Carlo Conti rivela di avere molti sintomi.

Il virus non guarda in faccia nessuno. La pandemia ha colpito anche Carlo Conti che risultava, almeno fino a qualche giorno fa, completamente asintomatico nonostante la positività riscontrata col tampone.

Non ha risparmiato nemmeno la pupilla della Rai, il conduttore che più fa alzare gli indici di ascolto della prima rete italiana. Carlo però ha voluto aggiornare tutti i fan: le sue condizioni sono peggiorate.

Carlo Conti: ‘Il virus è una brutta bestia’

Il Covid-19 si sta facendo sentire in tutta la sua negatività. Carlo Conti ha rivelato infatti di avere ormai tutti i sintomi che caratterizzano questa brutta malattia. Lo scrive lui stesso sul suo account IG:

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Questo Covid è una brutta bestia”.

Nella foto compaiono i nomi delle due persone più importanti della sua vita: Francesca Vaccaro (la moglie) e di suo figlio Matteo che gli augurano ovviamente una pronta guarigione. Carlo commenta così il bigliettino dolcissimo firmato a pugno dal figlio e dalla moglie:

“Ma tra tutte le medicine, questo bigliettino è la più potente”.

In effetti sapere di non essere solo in questa battaglia è già una grande medicina. Il conduttore toscano, infatti, è comunque in isolamento anche dal resto della sua famiglia per evitare appunto di propagare il virus a tutti i familiari.

In questa situazione non è solo: sono tanti gli italiani che devono costringersi ad un autoisolamento.

Le condizioni attuali di Carlo

Seguendo il protocollo, Carlo ha evitato di andare sul palco che tanto ama, quello di Tale e Quale Show. Ma ha comunque voluto condurlo in una modalità tutta moderna, in smart working. Purtroppo le sue ultime parole sui social hanno reso ancora più reale la minaccia di questo virus che lo stesso presentatore considera una ‘brutta bestia’.



Tantissimi i Vip che gli fanno gli auguri e gli sono vicini sui social. Tra i commenti si leggono molti nomi di volti noti del mondo dello spettacolo, prima fra tutti Mara Venier che con lui avrebbe dovuto condurre lo Zecchino D’oro.

La prossima puntata sarà condotta con la stessa modalità? Al momento sembra l’ipotesi più probabile.