Carlo Conti non è guarito: Tale e Quale Show non sarà più lo stesso programma

Carlo Conti non è guarito: Tale e Quale Show non sarà più...

Carlo Conti ancora malato: rivelate le condizioni di salute del conduttore, costretto a restare in isolamento.

Il conduttore toscano ha annunciato, tramite Instagram, di essere stato purtroppo contagiato: ma quali sono i suoi sintomi? Carlo Conti lo svela in diretta.

Con queste parole, Carlo Conti ha annunciato ai suoi follower di essere stato contagiato:

«Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo.»

Ma come sta oggi il conduttore toscano? Il diretto interessato ha rivelato come si sente oggi a pochi giorni dalla diagnosi.

Non è un momento semplice, non solo per il nostro Paese. Il mondo interno combatte quotidianamente contro un nemico invisibile che sembra non lasciare scampo a chi ha già delle patologie pregresse.

La situazione in Italia sembra senza controllo e ogni giorno assistiamo ad un aumento esponenziale dei nuovi contagi. Dopo l’annuncio di Gerry Scotti, anche il noto volto della Rai, tramite il suo account personale di IG, ha comunicato ai suoi follower di essere positivo attraverso il seguente post:



Numerosi i messaggi di vicinanza e di affetto da parte dei suoi fan. Ma come sta oggi?

Le condizioni del conduttore toscano

Il conduttore è in quarantena e, come da lui stesso affermato, sta bene. Carlo Conti, infatti, è asintomatico e sotto controllo medico. Per l’impossibilità di condurre Tale e Quale Show, il presentatore ha deciso di rivoluzionare le regole del noto programma di Rai Uno.

La scorsa puntata della trasmissione, che vede le imitazioni delle performance dei cantanti, l’ha condotta comodamente da casa. E’ inutile dire che, come sempre, ha tenuto incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo.