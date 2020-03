Chi è Carlo Conti? Tutto sul celebre conduttore de L’Eredità, di Tale e Quale Show, del Festival di Sanremo e di moltissimi altri programmi Rai

Scopriamone di più sul conduttore Rai, Carlo Conti, dagli inizi della sua carriera fino ai nostri giorni.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti nasce a Firenze, il 13 marzo del 1961. Conclusi gli studi di ragioneria, lavora in banca, dalla quale si dimette nel, per inseguire la sua passione in radio.

Dopo l’esperienza in radio, iniziata alla fine degli anni ’70 e proseguita per tutti gli ’80, nel 1985 esordisce in RAI con la conduzione del programma musicale “Discoring”.

Negli anni ’90 conduce trasmissioni come Big!, L’attesa, Telethon,

Uno per tutti, Va ora in onda e Miss Italia nel mondo. Negli anni 2000 si dedica a trasmissioni di enorme successo come Domenica In, I raccomandati, L’Eredità, Miss Italia, I Migliori anni, Tale e quale show e La Corrida.

Nel 2019 è tornato nella conduzione della nona edizione di Tale e Quale Show, della quale ha appena eletto vincitore Agostino Penna. Dal 18 novembre prossimo, dal teatro degli Arcimboldi di Milano, partirà invece la nuova entusiasmante tournée di Conti, Panariello e Pieraccioni.

Continua la conduzione dei suoi più grandi successi nel 2020, come La Corrida in onda su Rai Uno.

Chi sono la moglie e il figlio?

Ha trovato la felicità assieme a Francesca Vaccaro, una costumista Rai che oggi si occupa del design di una linea di abiti. I due si sono sposati nel 2012, e due anni dopo, l’8 febbraio del 2014 è arrivato Matteo. Francesca è nata nel 1972 e ha 47 anni, 11 meno del conduttore.

Carlo Conti, in passato, ha avuto una relazione con Roberta Morise, con la quale l’amore è scoppiato durante la trasmissione L’Eredità.

Nel corso degli anni, alcune voci di corridoio hanno voluto il conduttore al fianco di Luana Colussi, ex presentatrice che ha lavorato con Conti anche in “Va ora in onda”; e di Francesca Giaccari, finalista a Miss Italia e concorrente nell’edizione 2011 del Grande Fratello.