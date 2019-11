Carlo Conti, il conduttore dalle origini toscane vive in una dimora di lusso: ecco la torre medievale del presentatore di Tale e Quale Show sita a Firenze

Il bravissimo conduttore di Rai 1 di Tale e Quale Show Carlo Conti è uno dei presentatori più apprezzati e amati dal mondo dello spettacolo. La sua riservatezza lo tiene lontano dai pettegolezzi del gossip che invece contraddistinguono gli altri personaggi dello spettacolo.

Carlo Conti e la sua “umile” dimora

Il conduttore di Tale e Quale Show è uno dei conduttori più apprezzati del momento.Il suo carattere solare e riservato lo rende unico nel suo genere. Del conduttore ne sappiamo poco a parte che è di origini toscane come si può notare dal suo inconfondibile accento.

Ma quello che oggi è emerso e che Carlo Conti oltre ad essere un uomo riservato sulla sua vita privata pare che il conduttore ami particolarmente vivere in un ambiente di lusso.

In molti infatti non sanno che il conduttore Conti, vive in un attico di lusso proprio in una torre medievale. Il conduttore però ha anche una seconda casa di proprietà, la prima a Roma dove vive per gli impegni lavorativi che lo tengono legati alla città e la secondo a Firenze città dove è nato e dove passa il tempo libero con la sua amata famiglia.

La seconda casa in Toscana infatti si trova proprio nella Torre de ‘Ramaglianti a pochi metri da Palazzo Vecchio. L’acquisto di questa casa medievale risalirebbe proprio a qualche anno fa venuta a costare circa 904mila euro.

Conti il successo di Tale e Quale show e l’amore del pubblico

Il bravissimo conduttore di Rai 1 per permettersi una bellissima casa nella torre Medievale ha dovuto faticare molto.

Il conduttore infatti è un presentatore di successo e le sue conduzioni vanno da L’Eredità, Sanremo ed infine Tale e Quale show il talent show che sta riscuotendo un enorme successo su Rai 1.

Il conduttore infatti è uno dei più amati e apprezzati dal pubblico italiano e oggi grazie alla sua spontaneità è riuscito ad entrare nel cuore del suo amatissimo pubblico.