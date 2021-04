Carlo Conti drastica decisione: non va più in onda, rivoluzione in Rai

Il conduttore ha cambiato tutto. Carlo Conti riformula tutto il palinsesto. Ecco cos’ha combinato poche ore fa.

E’ sicuramente uno dei conduttori più amati di Italia Carlo Conti. Proprio in queste ore, alcuni cambiamenti nel palinsesto Rai, stanno facendo parlare tanto di lui e delle sue scelte.

Finalmente ritroveremo il presentatore in TV in prima serata con l’attesissimo ritorno di Top Dieci, il game show con ospiti Vip che aveva debuttato l’anno scorso riscuotendo molta curiosità.

Carlo Conti, cambia tutto: un ritorno rivoluzionario

Sulla Rai i promo dell’attesissima trasmissione di Carlo Conti sono tantissimi. Quindi è tutto confermato: rivedremo il presentatore di nuovo in prima serata, ma sul quando ci sono alcune incertezze.

La prima puntata era infatti prevista per sabato 10 aprile ma tutto è sfumato. Il programma è slittato a sabato 17. La Rai, secondo TV Blog avrebbe voluto portare via un po’ di share al seguitissimo programma di Maria De Filippi, Amici – il serale.

Carlo però rivoluziona tutto ancora una volta o almeno la Rai: Top Dieci è stato di nuovo rimandato.

Quando andrà in onda la prima puntata di TOP Dieci?

Pare che la data tanto attesa sia stata attualmente fissata per venerdì 23 aprile e farà. In quella data, infatti, sarebbe dovuta andare in onda l’ultima puntata del programma scoperta di Rai 1: ‘Canzone Segreta’, con il meglio della prima stagione.

Per adesso però il palinsesto è stato letteralmente cambiato, quindi non sappiamo il 23 aprile resta confermato e quando rivedremo il meglio del programma della bellissima Serena Rossi.

Il motivo di questi continui cambiamenti? Evidentemente in Rai non hanno voluto mettere Carlo Conti contro la bravissima e quasi imbattibile Maria De Filippi. Con C’è posta per te prima e Amici, la De Filippi resta tra le più seguite del sabato sera.

Tra l’altro i due presentatori sono molto amici e metterli l’uno contro l’altro non è sicuramente una bella cosa.