Una nuova prospettiva professionale, costellata da sorprendenti novità e stimoli, arricchirà la carriera del conduttore di Rai 1 Carlo Conti.

I progetti dello spumeggiante conduttore Rai si moltiplicano. Animato da ambizioni e prospettive, il 59enne fiorentino desidera sperimentare nuovi orizzonti professionali, sebbene abbia i piedi ben piantati a terra.

La vita di Carlo Conti stava trascorrendo tranquilla e, in qualche modo, ordinata. Ma il tenace presentatore ama sperimentare sfide professionali che profumano di novità ed è per questo che ha deciso di dedicarsi ad un nuovo format estivo.

La mente di Carlo Conti è una vera e propria fucina di progetti televisivi che si stanno per concretizzare. Per l’ex conduttore del Festival di Sanremo, infatti, avere gli obiettivi ben chiari è un punto di svolta fondamentale.

Carlo Conti e il nuovo format estivo nel palinsesto di Rai Uno

L’esuberante toscanaccio, fiore all’occhiello di Rai Uno, sta per passare dal palco televisivo alla consolle di dj. Esatto, avete capito bene: Carlo Conti avrebbe accettato di stravolgere il proprio ruolo professionale e dedicarsi alle hit parade.

Costretto ad uno stop delle sue trasmissioni, quali La Corrida e Tale e quale show, per il 59enne fiorentino sembra sia giunta l’ennesima novità. Attraverso una recente intervista a TvBlog, Conti ha fornito alcune succose anticipazioni:

“Sarà un programma incentrato sulle classifiche, per giocarci e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno”

Si vocifera che Carlo Conti si improvviserà dj, in perfetto stile anni ’80. Non a caso, in queste ultime settimane di quarantena, il presentatore ha condiviso con i suoi followers scatti fotografici, dischi in vinile e ricordi del suo passato, tutti inerenti all’ambito musicale.

I suoi telespettatori ne sono consapevoli: l’imperativo della vita di Carlo Conti è sperimentare e per farlo occorre avere coraggio di prendersi rischi inauditi.