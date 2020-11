Carlo Conti non ce la fa, la chiamata dall’ospedale. La Goggi disperata: ‘Ci lasci così?’

Carlo Conti ancora assente al Tale e Quale Show. Le parole raggelanti di Loretta Goggi, poi la telefonata in diretta dall’ospedale.

Lo scorso 6 Novembre è andata in onda l’ottava puntata con il Tale e Quale Show, ormai un appuntamento fisso il venerdì sera per i telespettatori.



Forte il vuoto lasciato dall’assenza del conduttore Carlo Conti che come è noto da diverse settimane è risultato positivo al Coronavirus.

Le condizioni del presentatore sembrano però essere peggiorate nel tempo, tanto da dover ritenere necessario il ricovero.

Durante la diretta la preoccupante chiamata dall’Ospedale di Firenze.

Loretta Goggi fa calare il gelo in studio

Prima della chiamata in diretta dall’Ospedale di Firenze, Loretta Goggi ha fatto raggelare il sangue del pubblico rivolgendosi all’attenzione di Carlo Conti dicendo:

‘Carlo, ci lasci? Davvero ci lasci soli così?’

Una frase che non ha lasciato gli spettatori indifferenti, data l’assenza del conduttore, il quale questa volta a differenza delle serate precedenti, non è riuscito a collegarsi neanche dal proprio appartamento, dato l’imminente ricovero in Ospedale dovuto al peggioramento delle sue condizioni, a causa del Covid.

‘Non ce l’ho fatta’: Carlo Conti provato dal Covid

Poco dopo la presentazione della puntata, Carlo Conti, ha voluto comunque omaggiare lo studio collegandosi telefonicamente.

La giuria e gli spettatori non hanno potuto fare a meno che notare la voce affaticata e provata del conduttore, il quale a malincuore ha raccontato di non essere stato in grado si collegarsi neanche in videoconferenza, e di aver trascorso una settimana al quanto difficile:

‘È stata una settimana particolare e non riesco a essere lì con voi, né a farlo da casa come l’altra volta’

Poi ha continuato, ringraziando Enrico Brignano, nuova guest Star del programma e Gabriele Cirilli per il suo contributo importante in questo momento per lui così difficile.

Non è mancato infine l’omaggio al caro Gigi Proietti, l’attore romano scomparso lo scorso 2 Novembre a seguito di complicanze cardiache:

‘Volevo mandare poi il mio ricordo personalissimo a Gigi Proietti, che è stato a lungo su quel banco’

ha detto commosso in diretta, poi ha concluso, augurando a se stesso di stare presto meglio per abbracciare e continuare a divertirsi insieme ai suoi colleghi al Tale e Quale Show.