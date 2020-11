Carlo Conti dopo il ricovero: arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

La notizia è ufficiale. Il conduttore Carlo Conti, dopo il ricovero dovuto alla sua positività, poche ore fa ha dato l’annuncio ai fan.

Sono state settimane difficili per Carlo Conti e per altri volti noti della Tv, che in queste settimane hanno dovuto interfacciarsi con il male del momento

Il conduttore, come Iva Zanicchi e Gerry Scotti, è stato ricoverato per alcuni giorni in Ospedale per l’aggravarsi dei suoi sintomati.

Fortunatamente lui come i suoi colleghi sono stati dimessi e hanno potuto fare ritorno dalle loro famiglie, rispettando chiaramente tutte le precauzioni del caso.

Poche ore fa, dopo la terribile esperienza vissuta, ha fatto un annuncio sui social che ha lasciato senza parole i fan.

L’annuncio inaspettato di Carlo Conti

Attraverso una Stories e un Post su Instagram il presentatore del Tale e Quale Show ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti sorpresi.

In diretta da un treno diretto verso Roma, Carlo Conti ha comunicato che sarà presente alla diretta della finalissima, del celebre talent che andrà in onda questa sera venerdì 20 Novembre su Rai Uno.

Una notizia che ha emozionato i fan i quali seppur sorpresi, non attendevano altro che il suo ritorno in Tv.

Leonardo Pieraccioni, il suo commento fa ridere i followers

Trai primi a commentare il post di Carlo Conti, il suo grande amico e collega Leonardo Pieraccioni il quale con ironia ha commentato il post scrivendo:

‘Ho saputo che hai starnutito in carrozza 8 e ora son tutti ammassati nella 1’

ha scritto sotto il post suscitando l’ilarità del pubblico, i quali si sono divertiti nel leggere e commentare la risposta dell’attore toscano.

Tanti i messaggi anche da parte di altri volti noti dello spettacolo, contentissimi nell’apprendere che stia decisamente in forma dopo il ricovero.

Tra questi Mara Venier, Carmen Russo e il suo ‘fratellone’ Gabriele Cirilli, il quale non vede l’ora di poterlo rivedere dopo settimane di assenza dagli studi.