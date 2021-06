Carlo Conti, tutto sul conduttore: età, moglie, figli e curiosità

Tutto sul celebre e amatissimo conduttore di Tale e Quale Show e di molti altri programmi Rai.

Conosciamo tutti Carlo Conti, uno dei professionisti più affermati della sua generazione televisiva.

Sappiamo tutto, però, nei riguardi del suo percorso di vita e della sua sfera privata? A tal proposito, ripercorriamo le principali tappe della sua esistenza dagli inizi fino a oggi.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti nasce a Firenze, il 13 marzo del 1961, sotto il segno zodiacale dei Pesci, e ha quindi 60 anni. Conclusi gli studi di ragioneria, lavora in banca, dalla quale si dimette nel, per inseguire la sua passione in radio.

Dopo l’esperienza in radio, iniziata alla fine degli anni ’70 e proseguita per tutti gli ’80, nel 1985 esordisce in RAI con la conduzione del programma musicale “Discoring”.

Negli anni ’90 conduce trasmissioni come Big!, L’attesa, Telethon,

Uno per tutti, Va ora in onda e Miss Italia nel mondo. Negli anni 2000 si dedica a trasmissioni di enorme successo come Domenica In, I raccomandati, L’Eredità, Miss Italia, I Migliori anni, Tale e quale show e La Corrida.

Vita privata e curiosità

Ha trovato la felicità assieme a Francesca Vaccaro, una costumista Rai che oggi si occupa del design di una linea di abiti. I due si sono sposati nel 2012, e due anni dopo, l’8 febbraio del 2014 è arrivato Matteo. Francesca è nata nel 1972 e ha 47 anni, 11 meno del conduttore.

Carlo Conti, in passato, ha avuto una relazione con Roberta Morise, con la quale l’amore è scoppiato durante la trasmissione L’Eredità.

Nel corso degli anni, alcune voci di corridoio hanno voluto il conduttore al fianco di Luana Colussi, ex presentatrice che ha lavorato con Conti anche in “Va ora in onda”; e di Francesca Giaccari, finalista a Miss Italia e concorrente nell’edizione 2011 del Grande Fratello.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna al conduttore!