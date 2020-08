Carlo Conti, lutto devastante per lui: ‘Se n’è andato un grande uomo’

Grave lutto per Carlo Conti, il dolore del conduttore toscano: l’ultimo saluto sui social ad un caro amico. un grande uomo.

Grave lutto per Carlo Conti: è venuto a mancare l’amico di una vita. Il conduttore toscano, tramite i social, lo ha ricordato con queste parole: “Un pezzo di storia delle radio libere fiorentine”.

Carlo Conti dice addio ad un ‘grande uomo’

E’ un giorno particolarmente triste per il conduttore toscano. Tramite il suo account Instagram, Carlo Conti ha annunciato la scomparsa di Vincenzo Pota, conosciuto da tutti come Vincent Dj.

L’uomo è uno dei volti più rappresentativi della radio italiana. Inizia la sua carriera da giovanissimo e riscuote sin da subito un enorme successo nella storia Radio One e in altre emittenti, tra cui Lady Radio e RDF.

Sui social, il presentatore ha voluto salutare il suo caro amico con un post che ha inevitabilmente commosso il popolo del web.

Il messaggio di addio sui social

Nella giornata di ieri, 9 agosto 2020, è venuto a mancare Vincenzo Pota. Da tantissimi anni lavorava in radio e proprio li che ha avuto modo di conoscere Carlo Conti. Il professionista nel mondo della radio, aveva lavorato per oltre 40 anni in questo settore.

Sui social, il conduttore televisivo l’ha ricordato con queste parole, che accompagnano lo scatto del suo amico mentre è in radio:

“Oggi se ne è andato un pezzo di storia delle radio libere fiorentine. Un grande uomo, un grande dj, un grande esperto musicale”.

E poi ha aggiunto:

“Un grande uomo, un grande dj, un grande esperto musicale. La sua discomania sarà sempre con noi”

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.