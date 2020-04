Confindustria: Carlo Bonomi è il neo Presidente designato con 123 preferenze

Carlo Bonomi è il neo Presidente di Confindustria per il mandato 2020-2024

È stato eletto il neo Presidente di Confindustria: il lombardo Carlo Bonomi.

123 preferenze è il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza coronavirus) del Consiglio Generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto.

L’attuale Presidente Vincenzo Boccia sarà definitivamente sostituito dal neo eletto Carlo Bonomi, la cui elezione avverrà durante l’assemblea privata degli industriali del 20 maggio.

Carlo Bonomi: chi è il neo eletto Presidente di Confindustria?

Piccolo imprenditore del settore biomedicale, Carlo Bonomi è nato a Crema (CR) il 2 agosto 1966 e presiede il Consiglio di Amministrazione della Synopo S.p.A., società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle società manifatturiere da essa controllate: BTC Medical Europe S.r.l. nella produzione di consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio e Sidam S.r.l. leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ocean S.r.l. e Marsupium S.r.l. e di Consigliere indipendente di Springrowth S.G.R. S.p.A., Carlo Bonomi, dalla fine del 2019 è membro del Consiglio di Amministrazione di Dulevo International S.p.A..

Si tratta di un profilo di tutto rispetto dato che dal mese di giugno 2017 è Presidente di Assolombarda.

Tantissimi gli incarichi ricoperti dal neo Presidente eletto di Confindustria:

Vicepresidente di Assolombarda con delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo,

Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco,

membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia,

Presidente della Fondazione Assolombarda,

Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale di Assolombarda,

Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda,

Presidente Gruppo Merceologico Terziario Innovativo di Assolombarda,

Vice Presidente Regionale Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia,

membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia.

Elezione Confindustria: Bonomi e gli altri candidati

Carlo Bonomi ha avuto la meglio sugli altri candidati alla Presidenza di Confindustria: vicepresidente per l’Internazionalizzazione Licia Mattioli e l’industriale bresciano Giuseppe Pasini.