Carla Fracci, chi sono il marito e il figlio: Beppe e Francesco Menegatti

Ecco tutto quello che sappiamo sulla famiglia dell’étoile italiana, che ha portato la danza in giro per il mondo.

Carla Fracci ha sposato nel 1964 il noto regista Beppe Menegatti. Dall’unione è nato un figlio, l’Architetto Francesco.

L’étoile è molto legata alla sua famiglia e spesso ha parlato del figlio, del marito e dei due nipotini.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui due uomini della vita della celebre danzatrice, che quest’anno compirà 85 anni.

Chi è Beppe Menegatti

Nasce a Firenze, il 6 settembre del 1929 e studia all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico a Roma.

Diventa assistente regista di Luchino Visconti e durante le riprese di Morte a Venezia incontra Carla Fracci.

Tra i due scoppia l’amore nel 1955 e nel 1964 si sposano. Dalla loro unione nasce Francesco.

Menegatti ha contribuito anche alla creazione dell’immagine iconica che tutti noi oggi abbiamo di Carla Fracci. A lui si deve, ad esempio, il total white dell’étoile.

Nel corso degli anni è stato ospite di varie trasmissioni, tra cui Oggi è un altro giorno, dove ha raccontato il suo primo incontro con la Fracci.

Chi è Francesco Menegatti

Nasce nel 1969 a Milano ed è figlio di Carla Fracci e Beppe Menegatti.

La Fracci lo ha sempre descritto, sin da piccolo, come sensibile e ardito. La madre lo ha sempre portato con sé in tournée, fino a quando non ha iniziato la scuola.

Successivamente si laurea presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e consegue il Dottorato di ricerca.

A Venezia conosce Dina Nencini, sua compagna nel lavoro e nella vita. La coppia ha due figli, Giovanni e Ariele, e oggi vive a Roma.

La donna insegna alla Sapienza, mentre Francesco al Politecnico di Milano.