Carla Bruni ‘Gli taglio la gola se lo fa con un’altra’: la brutale minaccia al marito Sarkozy

Carla Bruni, la sensualissima cantante francese, in una intervista, dichiara di essere gelosissima del marito: “Se lo fa con un’altra..:”

Una rivelazione al quanto inquietante quella di Carla Bruni, l’attuale compagna d Nicolas Sarkozy, infatti ha dichiarato ai microfoni di una Radio Francese di essere molto gelosa. Niente di male, si direbbe, ma nell’intervista a “Femme puissantes” ha ribadito essere al quanto gelosa di suo marito, lasciando tutti a bocca aperta.

Carla Bruni:” Gli taglio la gola”.

La bellissima compagna di Nicolas Sarkozy intervistata dalla famosa radio francese condotta da Lèa Salamè, ha intervistato la cantante parlando del rapporto che la bella Carla ha con il marito Nicolas.

La bellissima cantante ha ammesso esplicitamente di essere molto gelosa del marito, anche se non in modo ossessivo. La giovane infatti ironicamente ha ammesso che sarebbe disposta, se fosse necessario, a tagliarli la gola:

“Non sono particolarmente gelosa, ma se fa il brillante di fronte a una bella donna, gli taglio la gola. Quindi sono certa che non lo farà”.

Ironia a parte, l’ex Premièr Dame, ha anche parlato del suo primo incontro con l’affascinante Nicolas Sarkozy. I due come racconta Carla, si sono incontrati quasi per caso e il loro rapporto continua ad essere stabile e solido come una volta:

“Abbiamo avuto fortuna perché ci siamo incontrati al momento giusto. Non siamo stati la causa della distruzione di altri rapporti, non abbiamo bruciato nulla”.

Come in molti ricordano le sue storie precedenti non sono andate molto bene. Carla infatti si era lasciata da poco con il ex compagno Raphael Enthoven, mentre lui usciva da poco da un duro divorzio con la sua ex moglie.

Oggi però Carla si dice molto contenta, infatti nonostante gli anni passano, ricorda sempre con un bel sorriso il giorno del suo matrimonio con Nicolas Sarkozy celebrato nel 2008.

“Sposarsi a quarantanni è stato bellissimo”

Ha ricordato Carla Bruni con un dolcissimo sorriso stampato sul volto.