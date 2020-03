Coronavirus, crisi respiratoria per Carla Bruni: ma è solo un’emulazione, nella bufera per la presa in giro

Carla Bruni sorpresa da una crisi respiratoria durante un’intervista: ma è solo una finta. La presa in giro fa arrabbiare il popolo del web

La bellissima Carla Bruni è tornata di nuovo a far parlare di se, questa volta però non per la sua bellissima voce, ma per un gesto che non è piaciuto per niente ai suoi fans.

Carla Bruni crisi respiratoria durante la settimana della moda

La bellissima cantante pare che si sia ritrovata sotto la luce dei riflettori per un gesto che non è piaciuto per niente agli utenti del web. A quanto pare tutto è accaduto durante la settimana della moda a Parigi, dove è stata avvicinata da Sidney Toledano, presidente di Lvmh Fashion Group. Le due infatti si sono salutare come sempre tra braci e abbracci, sottovalutando le norme di sicurezza emanate dal governo. La stessa esclama:

“Ma certo, baciamoci, non abbiamo paura del Coronavirus. Nada!”.

Una frase che non è piaciuta ai tanti utenti del web che hanno criticato la superficialità della donna nel sottovalutare l’emergenza sanitaria di tutta l’Europa.

Carla Bruni finge crisi respiratoria

L’emergenza sanitaria ormai ha compreso tutta l’Europa ma a quanto pare ci sono soggetti a cui non importa molto. In tanti infatti continuano a camminare e passeggiare per le strade sottovalutando il pericolo di contagio. La stessa Carla Bruni, ha dato prova di tutto questo, scambiandosi baci e abbracci con altre persone durante la settimana della moda. Ma ad indispettire i fans non è stato solo il sottovalutare il contagio, ma anche un gesto poco carino nei confronti delle persone che stanno combattendo contro la malattia.

La Bruni a quanto pare infatti, ha salutato senza problemi, la bella Sidney Toledano, ma poco dopo il saluto, Carla simula una crisi respiratoria fingendo di essere stata contagiata dal Corona Virus.

Uno scherzo che ha fatto il giro della rete in pochissimo tempo. La stessa Carla infatti ha voluto chiare il suo gesto e sul suo profilo personale ribatte:

“Un montaggio malvagio ha deliberatamente dato un carattere schifoso a questo mio scherzo, che non riflette i miei sentimenti”.

Insomma la Bruni cerca di giustificare il suo irrispettoso gesto, ma gli utenti del web non perdonano, scatenando una grossa polemica sul web. Immagini che stanno provocando indignazione e sgomento da parte del mondo del web.

