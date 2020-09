Cardigan: tutti gli abbinamenti del must have dell’autunno 2020

Il capo da avere assolutamente nell’armadio per l’autunno del 2020 è senza dubbio il cardigan. Sì, ma come abbinarlo? Ecco i nostri consigli.

Il modello di cardigan che farà tendenza nell’autunno 2020 è quello cropped.

Il ritorno del maglioncino

Non appena arriva settembre, molte donne sentono il bisogno di rinnovare il proprio guardaroba in vista dell’autunno 2020. Tra i capi chiave della nuova stagione, spicca il cardigan. Un capo che, del resto, non se n’è mai andato dai guardaroba ma che quest’anno farà tendenza.

Il modello che spopolerà di più è quello detto alla francese, ovvero cropped figlio degli anni ’90. Il maglioncino, che potrà essere di cotone, ciniglia, lana, è il simbolo dello stile parigino ed è un capo elegante e senza tempo. Se non lo si abbina bene, però, il rischio è quello di dare un appeal antiquato al proprio look. Ecco perché vogliamo darti dei consigli per abbinarlo al meglio.

Come abbinarlo

Il cardigan del 2020 può essere utilizzato al posto del giubbino (es. quello di jeans) poiché è un capo molto versatile. Il cardigan è il capo più importante per le mezze stagioni.

Il cardigan può essere indossato completamente abbottonato, senza niente sotto con i jeans. Non è escluso anche un abbinamento molto chic ovvero quello twin set, con un top dello stesso colore sotto. Il cardigan va a braccetto con la camicia, soprattutto per il ritorno in ufficio. Se il clima è ancora tiepido, si può portare il cardigan sulle spalle, in attesa di infilarlo.

Le modelle, come Bella Hadid, hanno abbinato il cardigan a ciclisti e scarpe da ginnastica. Non solo pantaloni ma anche gonne midi in satin, per un gioco di contrasti di tessuti perfetto per l’autunno.

Per quanto riguarda le calzature, può essere sdrammatizzato il suo romanticismo indossando, ad esempio, dei biker boots o degli stivali camperos.