Un paziente sospetto covid è stato trovato morto in uno dei bagni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il video del cadavere è finito in rete, diventando virale.

L’uomo morto è stato ripreso con il cellulare mentre gli operatori del Cardarelli erano andati a prendere una barella per soccorrerlo.

Il tragico ritrovamento

Trovato morto in un bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. E’ successo ad un paziente già ricoverato nell’Area sospetti covid-19, sottoposto a terapia. Non si è ancora risaliti alla causa della morte dell’uomo. Per stabilirlo, è in corso un’indagine interna.

Un membro del personale sanitario preoccupato dall’eccessiva permanenza del paziente alla toilette, ha fatto il triste ritrovamento.

Oltre al ritrovamento, purtroppo, le immagini del cadavere sono diventate virali sul web a causa di un video che lo ha ripreso. Un video girato con lo smartphone che ha iniziato a circolare già pochi minuti dopo il decesso.

Nel video è stato mostrato il cadavere girato dai soccorritori che, prontamente, si allontanano per andare a prendere una barella su cui poterlo adagiare.

La nota diffusa dall’ospedale

Il direttore generale del Cardarelli ha ritenuto giusto diffondere immediatamente una nota in cui si legge:

“E’ deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell’opinione pubblica”.

E’ necessario, secondo il direttore, portare rispetto alla famiglia del paziente deceduto. Bisognerà risalire alle persone che hanno diffuso e girato il video. Chi lo ha fatto ha approfittato dell’allontanamento dei paramedici per riprendere la triste scena.

Inoltre, l’ospedale ha precisato che tutti i pazienti del reparto sono sempre tutti assistiti da medici e paramedici.

IN AGGIORNAMENTO