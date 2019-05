Carcere in Venezuela, fuga di massa dei detenuti: 30 morti

Drammatico epilogo al carcere in Venezuela, dove una fuga di massa dei detenuti non è finita nel miglior modo possibile

Fuga di massa dei detenuti venezuelani

Ci troviamo a Caracas dove alcuni detenuti hanno iniziato un vero e proprio scontro con la polizia locale, scatenata dalla morte di un detenuto.

Una tentata fuga di massa che si è trasformata in grande tragedia. I media locali riportano – come da voce del Capo della Sicurezza dello stato di Portuguesa – come sarebbero andate le cose durante questo caos.

I detenuti hanno lanciato proiettili e fatto esplodere ben tre granate, andando contro la polizia. La Ong (Observatorio Venezolano de Prisones” ha però dei dubbi in merito a questa rivolta e alla versione rilasciata.

Secondo quest’ultimi, lo scontro sarebbe scoppiato dopo che la Polizia avrebbe portato via con la forza, mogli e fidanzate dei detenuti in visita.

Delle due versioni, se ne aggiunge una terza dove giovedì dove ci sarebbe un detenuto che avrebbe preso come ostaggio dei visitatori – ucciso dalla polizia per liberare gli stessi.

Qualsiasi sia stato il motivo della rivolta e della tentata fuga, ci sono 30 morti – primo bilancio – e 25 feriti. Oltre ai detenuti sono rimasti feriti anche 18 agenti di polizia.

Ora la situazione sembra essere tornata sotto controllo, ma arriveranno nuovi aggiornamenti in merito alla dinamica e alla motivazione di tali guerriglie interne.