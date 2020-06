Carbonera, rubano uno scooter e si schiantano: morti due ragazzi di 17 e 21 anni

Drammatico incidente la notte scorsa a Carbonera, in provincia di Treviso. Due ragazzi di origine marocchina, di 17 e 21 anni, hanno rubato uno scooter.

I due giovanissimi sono finiti fuori strada con il mezzo rubato e sono morti nel drammatico impatto, lungo via Brigate Marche, a Carbonera.

Incidente a Carbonera

Drammatico incidente nella notte a Carbonera, in provincia di Treviso. Come riferisce anche Fanpage, due ragazzi di 17 e 21 anni, di origine marocchina, avrebbero rubato uno scooter in via Castello d’Amore.

Poco distante, il motorino è uscito fuori strada e per i due giovanissimi a bordo non c’è stato nulla da fare. Fatale potrebbe essere stato il manto stradale bagnato e la velocità elevata con cui i due ragazzi viaggiavano.

Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del Suem in via Brigate Marche, nulla è stato possibile fare per salvare le due vittime. L’incidente è avvenuto intorno all’una della notte appena trascorsa.

La dinamica del drammatico impatto è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma sembra plausibile che l’elevata velocità a cui viaggiavano abbia compromesso la stabilità dello stesso.

Morta una 15enne a Lecce

La scorsa domenica sera un altro drammatico incidente è avvenuto a Lecce. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita, mentre era a bordo di uno scooter insieme ad un amico.

La 15enne, Luna, è morta sul colpo, l’amico è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo. Le sue condizioni sono piuttosto gravi.

Illese, invece, le due persone che viaggiavano a bordo della vettura. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli esami tossicologici e all’alcol test, che hanno dato entrambi esito negativo.

Luna, studentessa modello del Liceo Classico Palmieri, era una ballerina e frequentava la scuola del Balletto del Sud di Fredy Franzutti.