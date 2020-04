Carbonara Day 2020, tutti sui social per festeggiare la tradizione del 6 aprile

Carbonara Day 2020, tutti sui social per festeggiare la tradizione del 6...

Oggi 6 aprile è il Carbonara Day 2020 e tutti quanti sono invitati sui social per festeggiare la tradizione, nonostante la quarantena!

Tutti inviati al Carbonara Day 2020 che si festeggia ogni 6 aprile. Quest’anno si è deciso di celebrarlo lo stesso seppur tra i post dei social e non di persona.

Che cos’è il Carbonara Day?

Uno dei piatti della tradizione italiana, che divide gli utenti sugli ingredienti ma che mette tutti quanti di buon umore. Un ricco piatto di penne oppure di spaghetti e i festeggiamenti che vengono fatti sempre il 6 aprile.

La tradizione vuole che ogni anno trattorie e ristoranti si riempissero di persone per mangiare questo piatto tipico, partecipare ad eventi di ogni tipologia e stare insieme divertendosi. Quest’anno però, vista l’emergenza coronavirus, non si potrà andare a mangiare fuori – partecipare alle sagre e a tutti gli eventi che di norma vengono pensati e concretizzati.

Nonostante l’obbligo di restare ognuno nelle proprie case, il festeggiamento tipico del 6 aprile si compie ugualmente tramite social! Nessuno infatti vuole rinunciare a questa festa, motivo in più per stare tutti insieme e condividere le proprie creazioni tra un post e una stories di Instagram.

Come partecipare all’evento del 6 aprile 2020?

Dalle 10 di questa mattina l’evento è attivo e andrà avanti sino alle ore 24, quindi c’è tutto il tempo per mettersi ai fornelli e divertirsi a colpi di spaghetti e pentole!

Quest’anno si chiede di postare il proprio piatto – e perché no, anche la preparazione – sui social come Instagram, Twitter e Facebook utilizzando l’hashtag #CarbonaraHomeMade.

Sono richieste foto, video, stories e tutto ciò che abbia come tema principale questo piatto della tradizione e qualsiasi cosa possa far compagnia e far interagire tutte le persone interessate.

Non ci resta che auguravi buon appetito!