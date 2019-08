Carabiniere ucciso, spunta un secondo coltello nascosto in camera d’albergo

Spunta un secondo coltello nel caso del Carabiniere ucciso, dove la trama si fa sempre più fitta e il mistero complicato da risolvere. Cosa è accaduto?

La vicenda del Carabiniere ucciso non si ferma qui, per questo motivo le indagini proseguono – tanto da arrivare ad un secondo coltello.

Le tracce di sangue trovate in camera d’albergo

Gli investigatori non si arrendono e vogliono arrivare alla luce dell’annosa questione, che ha visto la perdita violenta della vita di un uomo che cercava solo di fare il suo lavoro.

Nella camera dei due ragazzi americani – Hotel Meridien – gli uomini del Ris stanno setacciando tutto quanto. Proprio nel controsoffitto dove è stata trovata l’arma del delitto, sono state rilevate anche alcune tracce ematiche che potrebbero essere riconducibili all’omicidio avvenuto con l’arma.

L’udienza è stata fissata per settembre, con una data ancora da definire cercando di far luce su tutti i dettagli.

Il secondo coltello nascosto in camera

Ci sarebbe anche un secondo coltello che è spuntato sempre dalla camera dei ragazzi, come riportato da il Corriere della Sera. Ci sarebbe quindi anche una seconda lama, senza tracce di sangue sequestrato per effettuare ugualmente degli accertamenti ed essere completamente analizzato.

Potrebbe infatti essere stato ripulito in un secondo momento.

Nel mentre continuano anche le indagini sui filmati della videosorveglianza, che dovrebbero aiutare a far luce su quanto accaduto in quei 20 minuti di buio totale – prima dell’omicidio.

Non sembra ci siano immagini che riprendano l’incontro a quattro e la collutazione, sino all’accoltellamento vero e proprio: le telecamere poste sulla zona, non erano in funzione in quel momento.

I legali, considerato questo aspetto, chiedono di poter visionare tutti i filmati in essere per fare chiarezza.