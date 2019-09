Carabiniere ucciso, “Sei così pieno di m***a”: emergono i messaggi scambiati tra Natale e la madre

La vicenda del Carabiniere ucciso si amplifica e sono molti i dettagli scoperti dall’analisi dei cellulari dei due ragazzi americani, come gli sms inviati tra la madre e Natale

Il mistero si infittisce e resta aperta l’indagine del Carabiniere ucciso a Roma. L’analisi sui cellulari dei ragazzi fa emergere nuovi dettagli, come gli strani messaggi inviati tra Natale e la madre.

Cosa è stato scoperto dai cellulari dei due ragazzi americani?

Le indagini per l’atroce morte di Mario Cerciello Rega stanno andando avanti, scoprendo dettagli determinanti che potrebbero dare una svolta a tutto quanto.

Prima fra tutti l’impronta di Natale Hjort nel pannello, dove gli inquirenti hanno trovato il colotello utilizzato per l’omicidio nascosto. Fin da subito il ragazzo americano ha cercato di tenere una certa distanza dall’amico, dichiarando di non sapere le sue intenzioni e della sua estraneità al fatto che avesse un’arma da taglio con se.

Il 26 luglio ai Pm romani Natale evidenzia di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di essere presente sul luogo, solo per contrattare il prezzo e poi pagare:

“non mi sono accorto che elder avesse quel coltello”

Gli sms tra Natale e sua madre

I cellulari dei due ragazzi sono stati esaminati dagli inquirenti, dove sono state trovate fotografie mentre impugnano armi, mostrano fieri droga e contanti con i volti coperti dai passamontagna.

Quello che non passa inosservato sono anche gli sms, mandati durante le loro permanenza in Italia e non solo. Elder quella notte ha avuto una conversazione tramite messaggio con la fidanzata:

“non so se riesco a tornare”

E lei risponde:

“non uscire da quella stanza”

Sul cellulare di Elder non mancano gli atti di autolesionismo, un video che mostra come si taglia sul braccio:

“sono così malato che mi sono tagliato sul braccio”

Sempre tra le carte emergono gli sms tra Natale e la madre, che lo accusa di spacciare: