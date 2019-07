Carabiniere ucciso a Roma, Amanda Knox lancia il suo disappunto: “No al tribunale dell’opinione pubblica”

Amanda Knox lancia il suo disappunto per la grave vicenda del Carabiniere ucciso a Roma. Di cosa ha voluto parlare?

La notizia straziante del Carabiniere ucciso a Roma ha fatto il giro del mondo – e ora anche Amanda Knox lancia un messaggio sulla questione.

Il ritorno in Italia di Amanda Knox

Amanda è da poco tornata in Italia, tra le polemiche, in quanto invitata al Festival sulla Giustizia Penale dove è intervenuta per spiegare al mondo come abbia vissuto tutto il periodo del carcere e dell’accusa – per l’omicidio terribile di Meredith Kercher.

La sua partecipazione da donna libera ha portato successivamente ad una richiesta di raccolta fondi per il suo matrimonio, in quanto tutta la somma messa da parte per l’evento è stata proprio spesa per questo viaggio improvviso.

Un viaggio nel tempo, ripercorrendo tutte le tappe di quella vicenda che l’ha scarcerata non prima di averla condannata.

Il post che ha fatto polemizzare gli utenti

Nessuno si aspettava una sua comunicazione sui social in merito a quanto accaduto al militare, ma la giornalista ha voluto invece evidenziare di come dovrebbero svolgersi le accuse per i due ragazzi americani.

Sottolinea che molte persone le stanno chiedendo cosa ne pensa del caso:

“sto trattendo il giudizio. dico solo che dovrebbe essere trattato di fronte ad una corte e non al tribunale dell’opinione pubblica”

Facendo leva sul fatto che anche questo potrebbe trasformarsi nuovamente in un caso, dove i fari puntati di media e utenti diventano più importanti di un Processo vero e proprio.