Paolo Straulino è il Carabiniere suicidato a Udine all’età di 49 anni con la pistola di ordinanza. Ecco chi era il militare

Carabiniere trovato morto a Udine

Un triste giorno della Befana per l’arma dei militari che hanno perso il comandante della stazione di Tomezzo. Il militare era scomparso da alcune ore e le ricerche da parte dei colleghi erano iniziate già al mattino presto.

Ad un certo punto scorgono la sua auto parcheggiata vicino ad un bosco – vicino al Lago Cavazzo – trovandolo all’interno oramai privo di vita. L’uomo si è suicidato con la sua pistola di ordinanza.

Chi era Paolo Straulino

Il comandante aveva 49 anni, sposato e con una figlia. Il 25 luglio avrebbe compiuto 50 anni ed era nell’arma dal 1991. Una vita al servizio dell’arma militare, dopo un breve periodo all’interno del Nucleo operativo di Venezia era nuovamente tornato in Friuli.

Come racconta anche Today, è stato per 10 anni responsabile della Stazione di Villa Santina per poi diventare comandante della stazione di Tolmezzo (ruolo coperto da cinque anni, sino al suo decesso).

Il commento da parte di InfoDifesa non è passato inosservato:

“Nel silenzio dei media continua la strage silenziosa degli appartenenti alle forze di polizia”

Sottolineando che i numeri in merito sono molto alti :

“si tratta di un malessere più profondo e inascontato”

Per ora non si conoscono le motivazioni che abbiano spinto il militare a compiere un gesto del genere e le indagini proseguono da parte dei suoi colleghi.