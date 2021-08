La modella e attrice ha condiviso sul social, una serie di scatti in cui si è mostrata sempre più sensuale. Tra le mani un mazzetto di fiori rosati e un sex toy: vediamo la foto.

Non tutti sanno che la star è comproprietaria e consulente creativa di un’azienda che si occupa di benessere sessuale.

Cara Delevingne e i sex toys

Durante il lockdown, ci sono state milioni di persone che si sono interessate al mondo dei sex toys, tra cui Cara Delevingne.

Dopo la rottura con Ashley Benson, è diventata comproprietaria di una celebre azienda di giochi erotici specializzata nell’high tech, tanto da aver deciso di lanciare una propria linea.

La modella, aveva addirittura chiesto consigli ai propri fan, tipo quali nomi dare a questi oggetti del piacere:

“Non si tratta solo di giocattoli sessuali, ma di salute, di benessere personale, di intraprendere un viaggio alla scoperta di sé stessi e dell’altro”.

I prodotti dell’azienda sono non solo di successo, ma sono prodotti in cui riconosce dei valori in cui lei stessa crede.

Lei vuole aiutare le donne a prendere consapevolezza della propria sessualità, dei propri desideri, del proprio piacere, senza paura di sperimentare.

Proprio poco fa, ha pubblicato una serie di scatti davvero provocanti che hanno mandato in tilt l’intero web, vediamoli.

Cara Delevingne, più sensuale che mai – FOTO

La modella e attrice ha condiviso sui social, una serie di scatti nei quali è ritratta con un look davvero molto elegante e sexy allo stesso tempo.

Cara ha sfoggiato dei pantaloni neri con degli spacchi super profondi, top cropped con stampa floreale e una pomposa stola di tulle.

Tra le mani un mazzetto di fiori rosati e un sexy toy, nella didascalia ha scritto:

“Chi dice che i diamanti siano i migliori amici delle ragazze non ha mai avuto il giusto vibratore”

Ovviamente, il post di Cara è diventato subito virale e in pochissimo tempo ha raggiunto più di un 1.200.000 mi piace e oltre 4 mila commenti.

