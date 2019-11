Bonus Mobilità esteso a car sharing, monopattini, segway, hoverboard e monowheel

Decreto fiscale 2020: le novità non finiscono. L’acquisto di piccoli mezzi elettrici come monopattini, hoverboard, e monowheel, car sharing e segway potrà essere finanziato con l’incentivo alla mobilità sostenibile, ovvero con il Bonus Mobilità.

Il bonus si inserisce tra le misure per incentivare la mobilità sostenibile ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Ecco spuntare un pacchetto di emendamenti presentati dai senatori M5S all’articolo 2 del Decreto legge 111/2019.

Il bonus mobilità sostenibile è previsto per chi rottama alcune categorie di auto o moto e acquista biciclette e abbonamenti a trasporto pubblico.

1500 euro per la rottamazione di auto e di 500 euro per i motocicli

In arrivo il Bonus Mobilità Sostenibile, un contributo di 1500 euro per la rottamazione di auto e di 500 euro per i motocicli.

Si tratta di un’interessante novità introdotte dal Decreto Clima, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre 2019.

Le somme ricevute da coloro che rottameranno auto e moto potranno essere usate per acquistare biciclette entro il triennio successivo e per acquistare abbonamenti a mezzi pubblici.

Il contributo Bonus Mobilità Sostenibile sarà destinato ai cittadini che abitano in comuni che eccedono i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea.

La principale finalità è quella di rispondere agli obblighi della direttiva 2008/50/CE per la qualità dell’aria.

Mobilità sostenibile: c’è necessità di maggiore segnaletica

Con il Bonus Mobilità Sostenibile c’è necessità di favorire l’installazione della segnaletica stradale per la circolazione di dispositivi per la mobilità elettrica.

Inoltre, c’è la necessità di realizzare “colonnine” di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi plug-in.

Si punta a favorire il teleworking all’interno del settore della Pubblica Amministrazione.

Si amplia la platea di categorie di vetture soggette ai cosiddetti bonus-malus ecologici dagli autoveicoli M1 a quelli N1.