Capsule del caffè, sono inquinanti per il nostro ambiente?

Le capsule del caffè sono l’ultima moda in fatto di preparazione della tanto amata bevanda. Possiamo dire che secondo recenti studi, questo sia il peggior modo per gustarci una buona tazzina di caffè

Non ci aspettavamo che nel nostro paese le capsule del caffè avessero un boom, purtroppo questo si è verificato. Secondo i dati di vendita in soli tre anni, abbiamo avuto un incremento di vendite molto importante. Nel 2011 il consumo era di 1,5 milioni, per passare nel 2014 a 2,6 milioni, per un totale dell’11% delle famiglie italiane.

Una fetta importante ha abbandonato la moka o le cialde, a favore del caffè in capsule. Si ha avuto un importante incremento delle vendite online di questo formato.

Quali sono i problemi delle capsule?

La maggior parte delle capsule sono prodotte utilizzando alluminio e plastica, portando alla produzione di circa 120.000 tonnellate di rifiuti l’anno. Si cerca di ridurre quest’impatto ambientale, grazie ad un progetto europeo che si chiama Life Pla4coffee. Si desidera puntare all’uso di materiali totalmente compostabili, che andranno a sostituire il Pe, Pet o alluminio. Annualmente si vendono e utilizzano circa 10 miliardi di capsule, creando moltissimi rifiuti.

Nel nostro continente, 70.000 tonnellate di rifiuti nascono da questo business. Il costo esagerato di ogni capsula, supera di gran lunga quello di un caffè fatto con una moka. Solo in Italia mandiamo in discarica 1 miliardo di capsule ogni anno, creando 12.000 tonnellate di rifiuti che non sono riciclate in alcuna forma.

Secondo molti, il caffè contenuto nelle capsule sarebbe tossico, anche a causa dei fortissimi sbalzi di temperatura. Al momento non abbiamo fonti molto attendibili di queste affermazioni.

Francamente, trovo il gusto di questo genere di caffè, decisamente poco gradevole, si tratta soltanto di un prodotto di moda che alimenta un consumismo sfrenato.

Il bando delle capsule

La città stato tedesca di Amburgo, ha deciso di bandire le capsule di caffè che non siano ecosostenibili e biodegradabili. Questo tipo di prodotti è contenuto in una lista nera di prodotti che sono stati banditi nei palazzi amministrativi. Le capsule rappresentano circa un ottavo dei caffè venduti in tutto il Paese.

La lista dei prodotti banditi ad Amburgo sono contenuti nella Guida per l’approvvigionamento verde, un vademecum molto ampio e dettagliato di ben 150 pagine, dove troviamo spiegati in maniera semplice per i cittadini gli standard ambientali che devono essere seguiti negli acquisti.

Si punta quindi a diffondere una coscienza green, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale, quindi, perché non iniziare da una tazzina di caffè?