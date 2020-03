Cappuccino: non berlo se fatto con queste marche di caffe’. C’è pericolo...

È allarme anche per il cappuccino: non deve essere bevuto se preparato con queste tipologie di caffè. Il Ministero della Salute le ha ritirate.

Tra i tanti prodotti ritirati dal Ministero della Salute anche il caffè di nota marca utilizzato per preparare dell’ottimo cappuccino. Nell’articolo trovi i dettagli dei caffè oggetto del ritiro e la motivazione.

Evita il cappuccino preparato con questi caffè: residui di plastica

Tantissimi di noi preparano il cappuccino in casa con la macchinetta del caffè, utilizzando le capsule originali oppure compatibili. Il Ministero della Salute ha ritirato alcuni lotti per la grave possibilità di trovare delle particelle di plastica dentro la tazza, successivamente l’erogazione del liquido.

Il richiamo è datato 20 febbraio e ne abbiamo dato notizia a questo articolo. Tuttavia, nessun riferimento è stato fatto al cappuccino che può essere preparato con alcuni dei prodotti oggetto del ritiro, che sono compatibili con le macchinette che utilizziamo in casa Nescafè Dolce Gusto con i seguenti marchi:

Conad

Caffè Leoni

Meseta

L’elenco dei lotti ritirati è indicato sul sito del Ministero della salute. Lo riportiamo di seguito:

CONAD DOLCE GUSTO GINSENG 16 CAPSULE non sono stati richiamati i lotti L19288 a L19330

non sono stati richiamati i lotti L19288 a L19330 MESETA DOLCE GUSTO SUPREMO 16 CAPSULE richiamo per il lotto L19290

richiamo per il lotto L19290 CAFFE’ LEONI DOLCE GUSTO CLASSICO CON 16 CAPSULE

CAFFE’ LEONI DOLCE GUSTO FORTE CON 16 CAPSULE

CONAD DOLCE GUSTO CORTADO 16 CAPSULE non sono stati richiamati i lotti L19318 a L19333

non sono stati richiamati i lotti L19318 a L19333 CONAD DOLCE GUSTO ORZO 16 CAPSULE non sono stati richiamati i lotti L19323 a L19324

Il ritiro riguarda alcuni lotti di produzione da L19142 a L19339.

Motivazione del ritiro dei lotti di caffè per cappuccino

Il Ministero della Salute nel suo documento ha evidenziato la motivazione di tale richiamo:

“rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione”

Se queste particelle erogate dalla capsule venissero ingerite, potrebbero comportare non pochi problemi di salute. Il consiglio è quello di non consumare i lotti delle marche indicate e riportare il prodotto al punto vendita più vicino, dove verrà effettuato il rimborso.

Se volete maggiori informazioni e dettagli è necessario consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute oppure contattate direttamente il punto vendita di fiducia.