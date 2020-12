Babbo Natale si è perso il suo cappello, lo riesci a trovare? Non ci riesce NESSUNO

Arriva una nuova sfida natalizia, che è già diventata virale sul web. Riesci a trovare il cappello di Babbo Natale tra questi simpatici elfi?

Ecco il nuovo test per sfidare le nostre capacità e soprattutto la nostra pazienza. Riuscite a rintracciare il cappello di Santa Claus?

Il rompicapo di Natale

Un nuovo rompicapo natalizio è pronto a tenervi incollati al pc. Quello che dovete cercare è il cappello di Babbo Natale tra questi sorridenti elfi.

Il test che vi proponiamo oggi è di Gigerly Dudàs in arte Dudolf, che in occasione delle festività in arrivo, ci mette alla prova con un nuovo divertentissimo rompicapo.

Se siete appassionati del Natale e dei giochini di abilità, questo test fa proprio al caso vostro.

Nell’immagine che vi abbiamo proposto, ci sono tantissimi elfi di Natale, tra bastoncini di zucchero, un albero di Natale addobbato a festa ed un triste Babbo Natale, che si ritrova senza il suo cappello.

Qualcuno dei piccoli elfi ha infatti rubato il magico cappello di Santa Claus, per sentirsi un po’ Babbo Natale anche lui.

Riuscite a scovare questo elfo dispettoso, che ha rubato il copricapo del mitico Babbo? Se vi siete arresi, abbiate ancora un po’ di pazienza: vi sveliamo qual è la soluzione.

Dov’è il cappello di Babbo Natale? Ecco la soluzione

Se non siete riusciti a risolvere il test natalizio, vi proponiamo la soluzione, che era proprio sotto i vostri occhi.

Se volete prendervi ancora qualche secondo per cercare di rintracciare il cappello di Babbo Natale, fate pure.

Se invece vi siete già arresi, vi sveliamo la posizione dell’elfo che ha rubato il copricapo di Santa Claus.

Se osservate bene la foto, in alto a destra noterete un piccolo elfo, con in mano un pacco regalo, che ha sulla testa proprio il cappello del mitico Babbo Natale.