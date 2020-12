Capodanno in tv, 31 dicembre: i programmi per salutare l’anno nuovo!

L’anno vecchio sta per andarsene, ecco tutti i programmi che ci accompagneranno verso un Capodanno da ricordare!

Dal Circo al GFVip fino a Propaganda Live ed a film cult: ecco cosa ci offrono le reti televisive per questo fine 2020!

Se cerchi idee per la serata di San Silvestro da passare serenamente con i tuoi cari non disperare: ti diamo noi qualche spunto!

31 dicembre in tv: i programmi per il countdown

Per molti il 2020 sarà un anno da dimenticare e dunque sarà ancora più bello brindare all’arrivo del nuovo anno. Anche se a differenza degli scorsi anni la serata dovremo passarla in casa per me restrizioni contro la pandemia non significa che non si possa festeggiare!

E quale occasione migliore per passare una serata in allegria con la famiglia, o anche da soli con la compagnia di programmi e film cult? Ecco i principali!

Sulle reti tv l’offerta è la seguente:

• L’Anno che verrà con Amadeus su Rai 1 alle 21 in diretta dagli studi di Roma Fabrizio Frizzi. Molti ospiti famosi come Clementino, Gigi D’Alessio, Rita Pavone, Shade e Arisa.

• Festival del Circo di Montecarlo alle 21 su Rai 3, presenta Melissa Greta Marchetto.

• GFVip dalle 21.20 su Canale 5 con Alfonso Signorini. Annunciata la presenza di molti ospiti tra cui Malgioglio, Pupo e i The Kolors.

• Propaganda Night ci terra compagnia dalle 20.50 su La7 con Diego Bianchi. Zoro e tutta la squadra di Propaganda Live regalerà una serata all’insegna della satira con spunti dal web e dai social.

Film cult per grandi e piccini

Se poi vogliamo dedicarci alla visione di film per grandi e piccini la scelta è ampia e permetterà di gustarsi una prima serata dedicata a tutta la famiglia per accompagnarci fino al brindisi di fine anno!

Ecco le proprie delle principali reti:

• Alvin Superstar 3- si salvi chi può su Rai 2 alle 21.20 e a seguire Hotel Transilvania 2.

• Independence Day su Italia 1 alle 21.30, il classico di fantascienza con Will Smith

• What Women Want-quello che le donne non dicono con Mel Gibson su Rete 4 alle 21.20, la commedia del 2000 per tutta la famiglia.

• La Maschera di Ferro con Leonardo Di Caprio e Jeremy Irons su Nove alle 21.25.

• Ted film commedia per la famiglia del 2012 con Mila Kunis su 20 Mediaset alle 21.00.

• Meglio tardi che mai su Rai Premium alle 21.20, la commedia con Nino Manfredi.

• Tito e gli alieni con Luca Esposito alle 21.10 su Rai Movie.

• Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo su Paramount Canale 27 alle 21.30

• Dragon film fantastico del 2015 su Rai 4 alle 21.20.

• A Christmas Kiss-Un Natale al bacio alle 21.10 su La5.

• Conan il distruttore con Schwarzenegger su Iris alle 21.20.

Segui dunque la nostra guida per non perderti nessun appuntamento tv per brindare all’anno nuovo in allegria!