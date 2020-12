Capodanno in casa: qualche idea per attendere l’anno nuovo senza annoiarsi

Il Capodanno, in tempi di pandemia, si trascorrerà in casa. Cosa si può fare di diverso per intrattenersi, senza farsi prendere dalla noia? Ecco qualche idea.

Il Capodanno in casa non sarà poi così male. Basta saper trovare il giusto passatempo.

Italia in zona rossa

A causa della pandemia globale, il Capodanno in Italia, si trascorrerà a casa, con pochi intimi. A qualcuno, la cosa, non dispiace affatto.

Pensate a quanti soldi risparmiati per evitare di andare a ballare in locali super affollati, in cui i drink sono annacquati e la musica mixata male.

Oppure, ai cenoni pagati oro ma che valgono ben poco, magari in compagnia del gruppo di amici che avresti preferito boicottare.

Insomma, quest’anno tutti hanno una giustificazione per poter trascorrere il Capodanno in pigiama, sul divano. Oppure no? Del resto, San Silvestro arriva una volta l’anno.

In particolare, quest’anno più che dare il benvenuto all’anno nuovo, si ha tanta voglia di salutare un anno che ci ha tolto tanto.

Qualche idea per una notte di festeggiamenti, a casa e in sicurezza

Una cosa non ci sarà vietata: mangiare. Perché non deliziare i tuoi (pochi) ospiti con una cenetta gourmet? Attenzione ai tempi, però. Due dei tuoi ospiti potrebbero dover lasciare la cena prima delle 22:00. Punta, allora su finger food sfiziosi e su un aperitivo ricco. Per brindare, ovviamente, mini bottiglie di champagne.

Gli amici e i parenti sono lontani? Perché non esorcizzare l’attesa della mezzanotte con una bella tombolata online? Se la tombola non ti prende, esistono le versioni digitali dei giochi da tavolo più importanti. Uno su tutti, il Monopoly. Attenzione a non perdere la cognizione del tempo, però!

Ti sei preparato in modo impeccabile ma non puoi condividere il tuo look con nessuno se non con pochi intimi? Sbagliato! Hai la serata a disposizione per scattarti i selfie di rito e mostrarti sui social. Hai molto tempo a disposizione? Perché non cimentarti in un mini video (tik tok o reel che dir si voglia)? Per trascorrere la serata all’insegna dei like.

Quest’anno si sa, oltre a non poter uscire di casa non si può nemmeno viaggiare. Come te, tantissime altre persone nel mondo. Non rinunciare, però, ad un countdown storico: quello di Times Square a New York che, nell’anno della pandemia, si svolgerà soltanto online. La festa online inizierà alle 20:00 e si adeguerà a 27 fusi orari diversi. Ci saranno tanti dj che si alterneranno alla consolle tra cui Garrix e Guetta.