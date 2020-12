Capodanno, cambiano tutte le regole: COPRIFUOCO e nuove restrizioni

Capodanno e nuove regole: il 1 gennaio 2021 il coprifuoco non sarà più dalle 10 di sera alle 5 del mattino: ecco qual è il nuovo orario.

Per Capodanno cambiano le regole in tavola in termini di coprifuoco e restrizioni anti contagio: ecco qual è la novità.

Capodanno e restrizioni

Nonostante i decreti e le spiegazioni degli stessi ancora molti cittadini si domandano cosa si possa fare e cosa no domani 31 dicembre 2020 e dopodomani 1 gennaio 2021.

L’Italia in queste due giornate sarà ‘zona rossa’ il che significa che ogni spostamento non motivato da comprovati motivi sarà sanzionabile.

Il Decreto di Natale ha previsto che nella zona rossa bisogna rimanere in casa. Non è possibile spostarsi nel comune di residenza se non per specifici motivi di necessità, lavoro o salute. Vale però, come negli altri giorni, la deroga di spostamento che permette di uscire una sola volta al giorno per recarsi in abitazioni private, dentro i confini della propria regione, rispettando l’orario di coprifuoco.

Il coprifuoco fino ad ora è stato fissato dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, orario durante il quale nessun cittadino dovrebbe circolare se non per motivazioni urgenti e previste dal dpcm (salute, necessità, urgenza, lavoro..).

Per il 31 dicembre e il 1 gennaio però il Governo ha fatto una scelta: ha cambiato le regole relative al coprifuoco.

Scopriamo entro che orario bisognerà essere rincasati per non rischiare di esser multati proprio il primo giorno del nuovo anno.

Il nuovo coprifuoco per il 1 gennaio 2021

Le regole anti contagio relative al coprifuoco di Capodanno sono cambiate, il Governo ha deciso di essere più rigido e allungare il coprifuoco.

Giuseppe Conte ha deciso che il coprifuoco a capodanno sarà più lungo di 2 ore affinché festeggiamenti e possibili assembramenti pericolosi possano verificarsi. I cittadini quindi potranno spostarsi solo fino alle ore 22.00 del 31 dicembre 2020, dopo di che dovranno attendere le 7.00 del mattino del giorno seguente, 1 gennaio 2021, per poter circolare.

Il nuovo coprifuoco di capodanno quindi è dalle 22.00 alle 7.00, multa a chiunque violerà senza valido motivo tale restrizione.

