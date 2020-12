Capodanno 2021: gli outfit delle feste, anche se si sta in casa

Il Capodanno 2021, così come il Natale 2020, lo trascorreremo in casa ma attenzione a non trascurare gli outfit. Vediamo qualche idea.

Anche se staremo in casa per il Capodanno, nessuno ci vieta di condividere sui social i nostri outfit. Basta qualche accessorio per sentirsi speciali.

Trendy in casa

Sì, il Capodanno sarà in casa ma non trascurate gli outfit. I più fortunati potranno brindare al nuovo anno con pochi intimi. Altri saranno da soli. Altri ancora a lavoro. L’outfit di Capodanno anche se non si potrà partecipare a feste sfavillanti, potrà comunque essere al top.

Basta qualche accessorio luccicante per alzare immediatamente l’autostima. In più, hai dimenticato che la notte di San Silvestro potresti voler partecipare a qualche video chiamata o condividere le tue foto sui social?

Vediamo, allora, qualche idea trendy ma comoda per una notte luccicante e piena di speranza.

Da dove partire

Anche per il Capodanno, il colore più gettonato sarà il bianco, che si declina negli argenti luccicanti e nei grigio perla preziosi.

Attenzione, però, la lingerie dovrà essere necessariamente rossa. Dicono che porta bene e allora, perché rischiare?

Parola d’ordine deve essere comodità. Sia mai che si entri nel nuovo anno con un piede dolente o una calza smagliata per sbaglio. Uscire dalla comfort zone sì, ma non troppo.

Punta sugli accessori. Soprattutto per selfie e video chiamate, saranno in grado di salvarti il look. Che sia un cerchietto prezioso da adagiare sui capelli o un orecchino importante, basta che si faccia notare.

E ai piedi? Non vuoi rinunciare ai tacchi? Ok, ma ricorda che anche i più grandi marchi in fatto di calzature, si sono lasciati tentare dalle babbucce. Comode sì ma eleganti e super preziose. A prova di brindisi che dura tutta la notte.