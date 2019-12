Capodanno 2020, cosa fare in coppia? Tutti i consigli per una notte romantica

Capodanno 2020, cosa fare in coppia? Tutti i consigli per una notte...

In queste ultime ore la domanda di rito che riceviamo è: cosa fai a Capodanno 2020? Se tu hai deciso di trascorrerlo nell’intimità della coppia, eccoti qualche idea.

Trascorrere il Capodanno 2020 in coppia può essere l’idea romantica per accogliere il nuovo anno in bellezza.

Capodanno: in due è meglio!

Hai deciso di trascorrere il Capodanno con la tua dolce metà ma sei a corto di idee? Non preoccuparti. Ti aiutiamo noi con qualche idea last second.

In realtà, quando si è in due, la destinazione poco importa. Perciò, se ti piace cimentarti ai fornelli e le condizioni lo permettono, potresti organizzare una cena tipicamente da Capodanno alla tua dolce metà. Tra un’ostrica e un bicchiere di champagne, la mezzanotte arriverà in un batti baleno.

Sia tu che lui siete amanti della buona tavola e spesso non avete il tempo di godervela? Trascorrete il Capodanno a tavola, meglio se in un ristorante gourmet. Le luci soffuse, il buon vino e il cibo spettacolare ti aiuteranno a passare un Capodanno romantico.

Se il mangiare non è tra le tue priorità, puoi scegliere di trascorrere il Capodanno in piazza, assistendo ad uno dei tanti concerti in tutta Italia. Magari puoi sceglierne uno lontano da casa, in modo da trascorrere la notte in hotel con il tuo compagno.

In attesa del nuovo anno all’insegna del relax

Si corre tutto l’anno e almeno il primo dell’anno vuoi stare in relax? Puoi scegliere di lasciarti coccolare da una struttura con centro benessere. Tra spa, bagno turco e vasca idromassaggio, l’attesa del nuovo anno assumerà tutto un altro sapore.

Se, invece, vuoi mixare il relax all’aria buona e allo sport, puoi recarti in una destinazione di montagna. Tra una ciaspolata ed una cioccolata calda, non mancherà un salto in piscina riscaldata per dimenticare tutto lo stress accumulato durante il 2019 che se ne va.