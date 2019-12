Capodanno 2020: idee per il cenone della vigilia dall’antipasto al dolce

Hai deciso di trascorrere il Capodanno 2020 in compagnia di familiari ed amici, all’insegna del buon cibo e dello stare insieme ma ti manca qualche idea per il menu? Niente paura, in questo articolo ti diamo qualche spunto interessante.

La vigilia di Capodanno 2020 a tavola, aspettando l’anno nuovo, è sempre una buona idea.

Capodanno idee per aperitivo, antipasto e primo piatto

Come trascorrere il Capodanno è spesso una domanda che ci si sente ripetere spesso in questi giorni di festa. Passarlo a tavola, con le persone che ci fanno stare bene è sempre una buona idea. Ma cosa preparare per fare contenti tutti? Quelle che ti consigliamo sono preparazioni semplici e gustose.

Come aperitivo, ti suggeriamo dei cornetti salati (trovi la ricetta completa qui), che possono essere farciti con formaggio o salumi a piacimento. Puoi prepararli con della pasta sfoglia realizzata in casa oppure acquistata già pronta al supermercato. Da bere, puoi optare per due tipi di aperitivo da servire in caraffa, uno alcolico ed uno analcolico.

Come antipasto, stupirai tutti con dei cestini croccanti di prosciutto, stracchino e pere. Sembra un abbinamento inconsueto ma è davvero un’esplosione di sapori. Si tratta di un antipasto scenografico ma non tanto difficile da preparare quanto si pensa.

Arriviamo al primo piatto, con una lasagna al salmone in crosta con granella di pistacchi. Per unire la cremosità della lasagna alla croccantezza dei pistacchi, è un primo che puoi preparare con largo anticipo e scaldare all’occorrenza. Una lasagna sicuramente diversa dal solito ma dal gusto stupefacente.

Dal secondo…alle lenticchie!

A San Silvestro, si sa, la tradizione culinaria italiana suggerisce di servire pesce. Quindi, per secondo, ti suggeriamo di preparare una spigola farcita con spinaci, gamberi e mandorle. La spigola può essere cucinata alla griglia, in padella e persino al cartoccio in forno. Non dimenticare di servire ai tuoi ospiti del fresco vino bianco italiano.

Per evitare di complicarsi la vita con un dolce dalla difficile preparazione, un pandoro farcito è sempre una buona idea. Ecco, quindi un pandoro farcito al mascarpone e cioccolato. Bella presenza e ottimo gusto.

Allo scoccare della mezzanotte, dopo aver stappato lo spumante, non dimenticare di servire zampone e lenticchie come da tradizione.

Non ci resta che augurarvi un Felice Anno Nuovo!