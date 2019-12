Quel periodo dell’anno in cui tutti iniziano a chiederti cosa fare a Capodanno 2020 è arrivato. Ecco perché ti diamo 5 idee per trascorrerlo al meglio!

Capodanno 2020, cosa fare? Se non hai prenotato in tempo la tua destinazione per il niente paura: potrai sempre festeggiare.

Capodanno all’insegna del cibo

Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi recita un detto popolare. Però, trascorrere la notte di San Silvestro in famiglia può essere sempre una valida alternativa. Sicuramente, il cibo non mancherà e nemmeno una piacevole giocata a carte. Del resto, trascorrere il Capodanno in casa è spesso una tradizione ben radicata, soprattutto nel Sud Italia. Per questo, la nostra prima idea per trascorrere la notte più lunga dell’anno è quella di riscoprire le tradizioni e circondarsi dell’affetto dei familiari. E non dimenticare di mangiare zampone e lenticchie a mezzanotte che porta bene!

Cenone di San Silvestro al ristorante? Sì ma con qualche accorgimento. Ricorda che è particolarmente difficile mangiare bene in queste serate particolari. Per questo motivo, puoi puntare sull’intrattenimento. Magari la location ti stupirà con altri punti a suo favore. Certo, a meno che non decidiate di deliziare il vostro palato con una cena stellata.

Eventi e divertimento

Chi l’ha detto che festeggiare il Capodanno in discoteca è out? Se ti piace questo genere di serata non ti resta che spulciare su Facebook gli eventi più in della serata. Un avviso però: preparati a spendere cifre importanti sia per gli ingressi che per i drink nel corso della serata e punta sulla compagnia. Se la serata non andrà come speravi potrai sempre roteare gli occhi verso qualcuno che conosci.

Se, invece, vuoi trascorrere il Capodanno in piazza le alternative in tutta Italia sono tantissime. Devi soltanto prepararti a stare tante ore in piedi e coprirti bene: durante la notte le temperature possono scendere molto. Le previsioni meteo preannunciano cieli sereni in tutta la Penisola per quella notte.