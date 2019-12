Capodanno 2020: da Elisa a Guè Pequeno tutti i concerti gratuiti nelle piazze italiane

Post cenone di Capodanno in concerto? Per il 2020 è possibile: ecco tutti gli eventi in programma per San Silvestro nelle piazze italiane!

Se vogliamo un Capodanno 2020 diverso dal solito possiamo gustarci un concerto gratuito in piazza di alcuni dei cantanti più in voga del momento. Ecco le date dei principali eventi in programma nelle città Italiane.

Capodanno 2020 in piazza: tutti i concerti

Se per la notte di Capodanno 2020 vorresti un’esperienza diversa dal solito ora puoi: magari un concerto completamente gratuito d uno dei tuoi cantanti preferiti.

Festeggiare in piazza la mezzanotte potrebbe essere un’esperienza da ripetere ogni anno!

Ecco l’elenco dei concerti in programma con orari e luogo previsto.

La lista è in aggiornamento dato che alcuni eventi potranno subire conferme o aggiunte.

Roma

Al Circo Massimo è stato confermato il primo della lunga lista di concerti di Capodanno, quello di Skin la Frontman degli Skunk Anansie seguitissimo gruppo britannico

Agrigento

In Piazza Municipio sarà presente per festeggiare con un suo concerto il rapper Guè Pequeno.

Agropoli (Salerno)

In provincia di Salerno sarà la bellissima moglie di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo a riscaldare la lunga notte di Sal Silvestro in Piazza Vittorio Veneto.

Alessandria

Nella cittadina piemontese il concerto in piazza per il 31 dicembre sarà affidato al gruppo degli Explosion con il loro sound energico e coinvolgente.

Alghero

In provincia di Sassari invece per i festeggiamenti saranno presenti Emis Killa alle ore 22.30, Roy Paci insieme ad Aretuska dalle 00.20 alle 2.00.

A seguire i dj di m2o.

Ancona

Gli Aprés La Classe si esibiranno in piazza del Papa.

Aosta

Sarà l’occasione di un omaggio a Lucio Battisti il concerto dei Nandha Blues, Dr Peter & The Pacemakers con Lorenzo Tagliaferro.

Arezzo

In Piazza Grande ci saranno il rapper Frankie hi-nrg, Ivreatronic e Cosmo.

Asti

L’amministrazione comunale è riuscita a trovare all’ultimo gli sponsor per il concerto degli Yum e di dj Franco Branco

Bari

Il concerto della sera del 31 dicembre sarà presentato da Federica Panicucci e verrà trasmesso da Canale 5.

In Piazza della Prefettura ci saranno molti artisti tra cui Giordana Angi, Annalisa, Elodie, Fred De Palma, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Rovazzi e molti altri.

Bellaria- Igea Maria

I provincia di Rimini si potrà assistere al concerto di Giorgio Vanni seguito dalla band Magic Queen.

Moka Club e dj set saranno in via Pascoli e davanti alla stazione si esibirà Sergio Casabianca.

Bergamo

Sarà la volta di Eugenio Bennato, Rino Ceronte, il gruppo delle Non Solo Miss, Lara Sak e Cristina Amaru

Bologna

Al teatro Duse a pagamento ci sarà Gianni Morandi, mentre gratuitamente in Piazza Maggiore ci saranno djset Kong, Dino Angioletti e Andrea Bassi.

Brescia

In Piazza Loggia sarà presente il cantante Omar Pedrini.

Cagliari

Vinicio Capossela si esibirà in Piazza Yenne alle 22.30 e a seguire per la cittò si potranno veder suonare dj Nicola Musu, il gruppo Mambo Django, e quello dei Fox & Harry. Ancora, gli Smash Hits e dj Bettosun.

Castelsardo (Sassari)

Sempre in Sardegna in provincia di Sassari sarà la volta dei Boomdabash in Piazza a Castelsardo

Catania

In Piazza Duomo si potrà segure il concerto di Max Gazzè e dopo di lui il Dj Fargetta

Chiavari

A Chiavari in provincia di Genova ci sarà l’esibizione di Enrique Balbontin in piazza mentre l’orchestra i Caravel sarà al porto turistico.

Fermo

In piazza si esibirà la bionda Ivana Spagna

Ferrara

Sono previste ore di musica, spettacoli di cabaret e magia in Piazza Castello

Firenze

In Piazza del Carmine ci saranno Mr.Rain, Martina Attili, D’Iuorno.

Per le alter piazze e strade della città ci saranno inoltre altri spettacoli con danze, acrobazie, e musica gospel.

Forlì

In piazza sarà la volta del gruppo degli Eiffel65.

Genova

Non solo 31 dicembre, giù dal 29 si esibiranno i Mates seguito da Gabry Ponte alle 21.30.

Il 30 gli Awed, Riccardo Dose e Amedeo Preziosi e alle 21.30 i Boomdabash.

Il 31 sarà la volta di Giusy Ferreri alle 22.30.

Imperia

Ad Oneglia ci saranno balli d gruppo artisti di strada e un cantante da confermare.

Latina

A presentare il concerto saranno Emma Muskat e Astol e si esibiranno Laura Basile, Alex Peroni e Guglielmi Meregalli, in Piazza Verdi. Gli Ikebana saranno invece in Piazza Cavour

Latina

il duo comico Lillo&Greg saranno in Piazza del Popolo

Lecce

I CGS Canzoniere Grecanico Salentino saranno in Piazza Sant’Oronzo.

Lecco

Previsto un concerto dei norvegesi Terjelsungset, Maria Skranes, Viktor Reuter e Oystein Etterlid. con strumenti fatti di ghiaccio.

Livorno

Varie band che faranno un tributo ai Beatles e agli Abba saranno presentati da Alessia Cespuglio e Claudio Marmugi.

Mantova

La band dei Subsonica si esibirà in Piazza Sordella

Matera

Il concertone dei Tiromancino sarà tenuto in Piazza Sordello.

Milano

Piazza duomo ospiterò il Milano for Future e a partecipare saranno Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma Cose.

Modena

L’Orchestra Popolare La Notte della Taranta si esibirà in Piazza Roma

Napoli

La città di Napoli si accende con Rocco Hunt e altri ospiti della serata capitanata da Radio Kiss Kiss

Olbia

La serata per dare in benvenuto al 2020 è affidata alla fantastica voce di Elisa!

Padova

Attenzione perché la piazza verrà travolta dall’energia di Fabri Fibra

Pescara

Per salutare il 2019 ci saranno gli Stadio nella Piazza della Rinascita

Pordenone

Da qui la diretta di Rai Uno con L’Anno che Verrà con tra i tanti Leo Gassman – Cristiano Malgioglio e Fasma

Riccione

Capodanno affidato a RadioDeejay con Rudy Zerbi e ospiti straordinari

Ci sono poi aggiornamenti che perverranno nelle prossime ore. Il consiglio è quello di verificare sul sito della vostra città per confermare quanto sopra per festeggiare alla grande l’arrivo del 2020!