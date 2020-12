Meghan Markle, il suo parrucchiere rivela il trucco del suo liscio senza piastra

La bellissima Meghan Markle ha dei capelli davvero perfetti, liscissimi e impeccabili. Ma qual è il suo segreto? Non usa la piastra! Ecco come fa.

Trasformare i capelli ondulati in una chioma liscia spesso comporta l’uso copioso di prodotti chimici, asciugacapelli e ferri, tutti amplificati alle loro impostazioni di calore più alte e più dannose per il follicolo.

Ma le donne hanno anche lisciato i capelli per decenni senza calore, molto prima che le piastre in ceramica, in tormalina o ioniche arrivassero sul mercato.

“Onestamente, non è molto realistico ottenere uno un liscio da un’onda forte o una chioma riccia senza usare alcun tipo di strumento caldo”, afferma Jill Engelsen, stylist senior presso il Butterfly Studio di New York City.

È possibile raggiungere tale risultato, dunque, se si inizia con capelli naturalmente mossi, medio-fini. Ci sono – però – anche modi per chi ha i capelli molto mossi e ricci.

Inizia con lo shampoo e il balsamo giusti

“È molto importante iniziare con uno shampoo e un balsamo adatti ai capelli lisci”, afferma la stilista delle celebrità, Laura Polko.

“Dopo il lavaggio, cerca di estrarre quanta più acqua possibile, quindi applica una crema levigante o usa un balsamo da lasciare sui capelli e usa un siero o un olio levigante, a seconda del tipo di capelli, per finire.”

Usa un asciugamano ultra assorbente

Servono gli strumenti giusti per un’acconciatura perfetta:

“Le tecniche di stiratura senza calore funzionano meglio su una struttura dei capelli da fine a media che è liscia o leggermente ondulata”

afferma Engelsen.

E anche se possono volerci ore perché i capelli si asciughino completamente, Engelsen consiglia di iniziare il processo di asciugatura usando un tessuto assorbente, che aiuta a rimuovere rapidamente l’umidità dai capelli senza causare danni ed effetto crespo.

Continua a strizzare delicatamente i capelli fino a quando non sono asciutti

Sono necessari movimenti delicati e sistematici:

“Per capelli lunghi e medi che si lisciano facilmente, spazzola i capelli bagnati e strizzali bene con le mani fino a quando non si asciugano”

spiega Engelsen.

“Sui capelli naturalmente ondulati, questa tecnica ti darà il look chic che vedi spesso sulle passerelle e puoi rifinire il tutto con olio o pomata sulle estremità per appianare le punte e le lunghezze”.

Avvolgi i capelli bagnati intorno alla testa, quindi aspetta

“Cresciuta in Argentina, ho visto le mie sorelle asciugarsi i capelli con aria fredda e poi finire con una tecnica chiamata toca”

dice Ricardo Rojas dell’atelier Ricardo Rojas di New York.

“Il processo inizia asciugando i capelli con aria fredda fino a quando i capelli non sono quasi asciutti, quindi dividere le sezioni e appuntandole attorno alla testa, per poi avvolgerle tutte intorno. Le mie sorelle lo facevano di notte e si svegliavano la mattina successiva con capelli lisci e setosi”.

Usa i rulli jumbo

“Per i capelli lunghi, usa circa sei rulli jumbo e seziona i capelli asciugati con l’asciugamano alla larghezza dei rulli, pettinali e avvolgi i capelli contro il rullo”

afferma Engelsen.

“Quindi, fissali con una clip a becco d’anatra su ciascun lato”. I rulli di plastica, su velcro o schiuma, funzionano meglio per ottenere un effetto più uniforme.

Usa i prodotti giusti

Si può usare – ad esempio – un siero per capelli, al fine di combattere l’effetto crespo e levigare i capelli magnificamente.

È utile, infine, utilizzare anche un termoprotettore per proteggere la chioma dal calore del phon.