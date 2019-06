Donne, non temete: contro il proliferare dei vostri capelli bianchi oggi c’è un nuovo alleato tutto naturale, buttate via le tinte chimiche

Le donne che adorano mostrare i loro capelli bianchi senza alcun tipo di problema sono davvero poche, la gran parte di loro adopera il classico metodo delle tinte per nasconderli.

Eppure c’è un trucchetto della nonna naturale e molto efficace che prevede l’utilizzo del caffè.

Le tinte tradizionali possono rendere molto debole i capelli e / o irritare il cuoio capelluto. Ingredienti come Ammoniaca, PPD (allergene), p-Aminofenolo (derivato del catrame di carbone), solfati, ecc. hanno “la brutta abitudine” di penetrare nella fibra del capello, attaccandolo bruscamente.

Anche la pelle assorbe le sostanze chimiche contenute nei coloranti e le immette

come è stato dimostrato da innumerevoli studi scientifici effettuati.

Tra gli studi più attendibili, vi è uno studio condotto da un team di ricercatori britannici nel 2013, che ha messo in evidenza i problemi che possono derivare delle tinture per capelli: le sostanze chimiche contenute nei coloranti permanenti possono permanere sulla pelle e sui capelli per mesi e addirittura anni e interagiscono con il fumo di sigaretta e l’inquinamento ambientale, portando alla creazione di N-nitrosammine, un ingrediente chimico particolarmente tossico che sarebbe cancerogeno.

L’utilizzo del caffè per i propri capelli

Persino il numero di allergie che ha subito un preoccupante innalzamento negli ultimi anni attesta la tossicità di questi prodotti.Ma i capelli bianchi prima o poi arrivano. Per nasconderli, la natura è piena di rimedi biologici … Uno di questi è improntato sull’utilizzo del caffè.

Il caffè, insomma, aiuta a nascondere i capelli bianchi, ma non impedisce il progredire del processo di comparsa dei capelli bianchi. A seconda del colore dei propri capelli, il caffè conferirà un colore marrone chiaro che li nasconderà.

Ma che colore di capelli è più soggetto all’azione del caffè?

Unica condizione per usufruire degli effetti benefici di questo trucco: avere questi colori di capelli: castano / castano chiaro / testa di moro / capelli grigi. Il caffè protegge i capelli dalla cheratina, stimola la loro crescita e previene la caduta. Dunque il caffè è una cura completa per il capello.

Per preparare questo trucco naturale per nascondere i capelli bianchi / grigi:

Preparare l’equivalente di 300-400 ml di caffè, preferibilmente corposo o espresso. Optare per caffè organico o biologico, che probabilmente contiene il minor numero di additivi e prodotti chimici. Lavati i capelli con il tuo solito shampoo. Quindi, applica il caffè sui capelli bagnati e massaggia delicatamente con le dita con piccoli movimenti circolari.

Strizza i capelli e avvolgi la testa in un asciugamano. Lascia riposare per 20-30 minuti, quindi risciacquare accuratamente i capelli con acqua pulita.

Questo “rituale benefico” può essere ripetuto tutte le volte che è necessario. L’ideale sarebbe avvalersi di questo “processo di ristrutturazione” un paio di volte a settimana.