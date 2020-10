Caos a I Soliti Ignoti: concorrente accusa l’ignota di averla fatta sbagliare, Amadeus costretto ad intervenire

Soliti Ignoti, momenti di tensione in studio: la concorrente fa un’accusa all’ignota, il conduttore è costretto ad intervenire.

Caos nel noto programma di Rai Uno: l’inaspettata reazione della concorrente spiazza tutti.

Una concorrente della scorsa puntata de I soliti Ignoti ha accusato l’ignota di averla fatto sbagliare: Amadeus è costretto ad intervenire.

I soliti Ignoti, l’accusa del concorrente

Uno dei programmi più amati della fascia preserale della tv è, senza alcun dubbio, I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. La trasmissione, in onda su Rai Uno, prevede la presenza di otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio fino a 100.000 euro. I concorrenti in gara devono essere in grado di abbinare gli indizi alla persona giusta.

Nell’ultima puntata qualcosa sembra essere andato storto. Un momento di tensione in studio in cui si è reso necessario l’intervento del padrone di casa: ecco cosa è successo.

La reazione di Amadeus

Nel corso dell’ultima puntata del quiz preserale della Rai, la concorrente in gara ha lanciato un’accusa ad una delle ignote presenti in studio.

Un botta e risposta che non è passato inosservato ai telespettatori e al popolo del web.

“L’ignota mi ha fatto sbagliare“

Queste sono state le parole per commentare l’errore fatto durante l’ultimo personaggio da indovinare. Immediata la risposta del conduttore che l’ha ripresa:

“La concorrente che ti ha fatto sbagliare?!“

E poi ha aggiunto:

“Hai sbagliato tu, non è colpa dell’ignota, sei stato tu a sbagliare, non è stata colpa sua“.

Amadeus ha precisato che la concorrente di cui parli le ha dato diversi indizi quale quello relativo al lavoro che svolge “‘Quello su cui lavoro viene poi usato da altri’ e questo può riferirsi sia alle cannucce che ai costumi“. Le possibili risposte erano solo due: ‘Produce cannucce biodegradabili’ e ‘Disegna costumi per pattinaggio sul ghiaccio’.

Insomma, la puntata è giunta al termine regalando come sempre tanto sano intrattenimento.