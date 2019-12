Le 5 canzoni di Natale più ascoltate di tutti i tempi: dagli Wham a Bublé

Quali sono le canzoni di Natale più ascoltate? Da Mariah Carey a Michael Bublè per passare dagli Wham!

Scopriamo insieme quali sono le canzoni di Natale più ascoltate e apprezzate da coloro che sentono in loro, vivo, lo spirito di questa festività religiosa.

Quali sono le canzoni di Natale più ascoltati di tutti i tempi?

Ogni anno lo spirito natalizio viene trasmesso dagli addobbi, dai film in televisione e al cinema, ma soprattutto dalle canzoni di Natale, che vengono riesumate a novembre e ci accompagnano fino alla fine di gennaio.

Esistono moltissime canzoni composte per omaggiare il Natale, ma solo alcune sono rimaste nella storia e continuano a essere cantate dopo anni, senza mai essere dimenticate! Vediamo insieme di quali si tratta.

ALL I WANT FOR CHRISTMAS – MARIAH CAREY

Questo brano, scritto nel 1994, si è fin da subito trasformato in un grande classico delle feste. A 25 anni dalla sua uscita, All I want for Christmas è diventato un vero e proprio record! Il brano è per la prima volta “number one” nella classifica Billboard 100.

LAST CHRISTMAS – WHAM!

Anche per gli Wham! il 2019 è un anno importante. La loro “Last Christmas”, infatti, compie 35 anni. Questa canzone di Natale, tra le più ascoltate di sempre, è il singolo britannico più venduto della storia, nonostante non sia mai riuscito a entrare in classifica al primo posto.

JINGLE BELL ROCK – BOBBY HELMS

Un’altra canzone tra le più ascoltate del periodo natalizio è sicuramente Jungle Bell Rock di Bobby Helms. Questo brano è stato inciso e pubblicato originariamente nel 1957 ed è diventato subito un vero e proprio cult della festività natalizia. La canzone è stata spesso oggetto di cover da parte di celebri cantanti ed è stata riproposta, proprio nella versione di Bobby Helms, nel film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York.

A NATALE PUOI – XMAS PARTY IDEAS

Il celebre motivetto italiano “A Natale puoi” ha una storia molto particolare. La canzone nasce dalla pubblicità di un noto prodotto dolciario e, inizialmente, è esclusivamente pensata per pubblicizzare un prodotto commerciale in televisione. In pochissimo tempo, però, il brano diventa un piccolo classico, cantato anche durante le recite natalizie dei bambini a scuola. Il creatore è Francesco Vitaloni, che non poteva aspettarsi un simile successo.

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN – MICHAEL BUBLE’

Santa Claus Is Coming to Town è una tradizionale canzone natalizia statunitense composta nel 1932 da Haven Gillespie e J. Fred Coots. Il brano, cantato per la prima volta in occasione del Giorno del Ringraziamento del 1934 da Eddie Cantor in una trasmissione radiofonica, è oggi noto nella versione del 2011 di Michael Bublè.