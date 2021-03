Canzone segreta si ferma: arriva lo stop per Serena Rossi

La trasmissione di successo di Rai si ferma. L’annuncio arriva inaspettato per i telespettatori che si stanno appassionando al programma.

La puntata di Canzone Segreta pianificata per il 2 aprile 2021 su Rai 1 non andrà in onda.

L’annuncio è stato dato da Rai e ha colto di sorpresa il pubblico televisivo.

Il successo di Canzone Segreta

La trasmissione di Serena Rossi sta riscuotendo enorme successo tra il pubblico di Rai.

L’attrice, cantante e conduttrice è riuscita a tenere incollati quasi 4 milioni di telespettatori allo schermo televisivo, nel corso delle prime puntate dello show.

Per il pubblico, quello del venerdì sera è ormai un appuntamento fisso.

Peccato che la trasmissione di Serena Rossi debba fermarsi per motivi di forza maggiore. Il programma di Rai 1 si interrompe. Ecco come mai.

Lo show di Serena Rossi è stato interrotto

Venerdì prossimo, 2 aprile 2021, il programma condotto da Serena Rossi non verrà trasmesso in prima serata su Rai 1.

I telespettatori non stavano nella pelle di vedere chi sarebbero stati prossimi ospiti, ma dovranno trattenere la curiosità.

Canzone Segreta si interrompe e la ragione è un cambiamento nei palinsesti televisivi, in particolare di Rai.

Il 2 aprile, infatti, avrà luogo, come ogni anno, la tradizionale Via Crucis del Papa a due giorni da Pasqua.

Per tale ragione, non verranno trasmessi né I Soliti Ignoti né Canzone Segreta, per lasciare spazio allo speciale di Porta a Porta, dal titolo “Il dolore e la speranza”, condotto da Bruno Vespa, e alla diretta con Papa Francesco.

Canzone Segreta riprenderà regolarmente la settimana successiva!