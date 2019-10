Canone Rai: come evitare il pagamento?

Canone Rai: è possibile chiedere l’esenzione dal canone?

Dal 2016 tutti gli italiani pagano il Canone Rai in bolletta (9 euro per 10 mesi), ma è possibile chiedere l’esenzione dal pagamento? Quando spetta l’esenzione? Quali sono i requisiti necessari? Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano.

Esenzione Canone Rai: è possibile?

Sono esenti dal pagamento del Canone Rai le seguenti categorie di soggetti:

chi non possiede una televisione,

chi ha un computer, uno smartphone o un tablet, ma non il sintonizzatore e non possiede nessuna televisione.

gli ultrasettantacinquenni con un reddito non superiore a 8mila euro,

i militari e diplomatici stranieri.

Chi non è esente dal pagamento?

Chi possiede una televisione deve pagare il Canone Rai in bolletta, ma la normativa vigente prevede che ogni famiglia italiana paghi un solo canone, a prescindere dal numero di immobili posseduti.

Se si possiedono tre case, si deve comunicare qual è quella ad uso residenziale.

Inoltre, sono tenuti a pagare il Canone Rai coloro che possiedono un dispositivo che riceve, decodifica e visualizza il segnale digitale terrestre o satellitare: un pc o un monitor che ricevano il segnale tramite un sintonizzatore esterno.

L’istanza deve essere presentata entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, ma è buon consiglio presentarla almeno un mese prima, ovvero a dicembre.

Canone Rai: presentazione della Domanda di esenzione

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile reperire un modulo per l’esenzione scaricabile che, una volta compilato, deve essere inviato: