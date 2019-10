Cannucce biodegradabili, la novità green Made in Vietnam

Tran Minh Tien è un imprenditore del Vietnam, nella sua azienda Ong Hut Co ha iniziato a produrre cannucce biodegradabili

Ha fatto conoscere la sua idea usando Internet, mettendo online un video la scorsa settimana. Le cannucce biodegradabili derivano da un’erba cava chiamata Lepironia Articulata o Carice grigio. Ma come si ottengono?

Il procedimento per avere le cannucce

Essa cresce spontaneamente nelle zone umide del paese asiatico e produce gambi molto lunghi, che possono facilmente essere tagliati della misura richiesta. Si può ridurre l’inquinamento da materie plastiche e questo tipo di cannucce aiuterà a combattere le microplastiche. Secondo il rapporto che è stato organizzato dalla Ellen MacArthur Foundation, che afferma che se non correremo ai ripari, nel 2050 avremo più plastica nel mare che pesci. Ogni minuto, un rifiuto di plastica viene gettato in mare.

Le cannucce vegetali sono di facile produzione ed è qui che sta la genialità del prodotto. Si raccolgono le canne, si lavano e poi si tagliano della lunghezza desiderata, solitamente 20 cm. A questo punto, subisce una pulitura più profonda, lavando dentro e fuori accuratamente. A questo punto, le cannucce, sono pronte per essere impacchettate in un packaging biodegradabile, cioè in fasci di foglie di banano. Si riducono enormemente i rifiuti di plastica, senza rinunciare ai confort moderni. Purtroppo Ong Hut Co opera esclusivamente in Vietnam, anche se spera di poter vendere presto anche all’estero.

Cannucce di riso, altra alternativa alla plastica

Quelle vietnamite, non sono le sole cannucce biodegradabili. A Singapore vengono utilizzate nei ristoranti le cosiddette cannucce di riso che possono essere anche mangiate. Sono prodotte grazie ad una miscela di riso e tapioca, che può durare dalle quattro alle dieci ore in bevande fredde e circa due o tre ore se immersa in bevande calde.

In questo caso l’azienda che le sta fabbricando passa da una produzione locale all’export. La cosa è recente e molto interessante. Il punto di forza è sicuramente il suo basso costo, rendere le più competitive a livello ecologico.