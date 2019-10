Mangia i suoi tre amici per cena: trovati resti umani e animali nella casa dell’orrore del 51enne

Mangia i suoi tre amici per cena: trovati resti umani e animali...

Atto di cannibalismo per questo uomo di 51 anni che ha deciso di mangiare i suoi tre amici, dopo averli fatti ubriacare. Ecco cosa è accaduto nella casa dell’orrore

Nella casa dell’orrore un uomo di 51 anni si è dato al cannibalismo, mangiando i suoi tre amici che erano andati da lui per cena.

Uccide e mangia i suoi tre amici

Bisogna fare un piccolo salto indietro nel passato per raccontare la storia di questo uomo, accusato e arrestato per aver mangiato i suoi amici.

Ci troviamo in una città della Russia e questo uomo di 51 anni secondo gli inquirenti tra marzo 2016 e marzo 2017 ha invitato tre amici a casa facendoli ubriacare. Una volta addormentati li ha pugnalati:

“dopo aver tagliato i loro corpi ne ha mangiato alcune parti, per poi smaltire i resti dentro alcuni sacchetti in un canale fluviale”

Insieme ai resti umani gli inquirenti hanno trovato anche quelli di cani, gatti e uccelli. L’uomo dopo l’omicidio si è insidiato a casa di una delle sue vittime raccontando ai genitori dello stesso che il figlio se ne era andato via per lavoro.

La stessa versione è stata raccontata nel tempo a tutte le persone – inquirenti compresi – che cercavano quest’uomo. Per le altre due vittime, che non avevano parenti, non è stata sporta alcuna denuncia:

“considerando che le parti dei cadaveri sono in frammenti, per l’identificazione ci vorrà molto tempo e tanti esami”

L’uomo è stato arrestato e la notizia del presunto cannibale è stata divulgata da tutti i giornali locali e non solo.