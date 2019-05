Cannes 2019, Palma d’oro sudcoreana: tutti i vincitori dell’edizione

Grande trionfo per Cannes 2019, con una Palma d’oro sudcoreana ma nessun premio per l’Italia sommersa solo dai complimenti

Cannes 2019 si è concluso, tra il sorriso di Antonio Banderas e il red carpet più fotografato con Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Ma chi sono i vincitori di questa edizione?

Cannes 2019 i vincitori

Un festival che ha portato sul red carpet i migliori attori che il cinema conosca, con una grande eleganza e senso del gioco di squadra molto sviluppato.

Lasciando un attimo da parte il red carpet, che ha fatto sognare tutti quanti, la Palma d’oro per questa edizione è stata consegnata al sudcoreano Bong Joon-ho per il suo film Parasite.

Grande maestro per un film apprezzato, che racconta di un grande complotto familiare condotto da poveri contro ricchi, dalle sfumature ideali per un film di Tarantino.

Il premio Grand Prix della Giuria, secondo solo alla Palma d’oro è stato consegnato a Atlantique firmato da Mati Diop. Un film di attualità dove si racconta il punto di vista di chi si imbarca per raggiungere la Spagna, ma anche di chi resta e attende notizie che forse non avrà mai.

Miglior attore protagonista per Antonio Banderas, nella sua massima interpretazione nel film Dolor y Gloria di Pedro Almodovar. Un film che sembra ripercorrere la vita del regista, ma sotto mentite spoglie in un periodo dove non riesce più a creare e si rifugia nei suoi dolori e malattie.

Emily Beecham è invece la miglior attrice protagonista per Little Joe di Jessica Hausner. Un film particolare, che tratta di una situazione familiare moderna ma anche della affermazione di questa scienziata, che ha scoperto qualcosa di straordinario.

Tra i tanti cortometraggi, il vincitore è Vasilis Keratos con “The distance between us and the sky” con grande approvazione da parte della giuria.

Nessun premio per l’Italia, ma menzioni speciali e complimenti.