Cannavacciuolo: quanto costa una cena nei suoi ristorante? Lo scontrino lascia a bozza aperta

Una cena nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo per Capodanno quanto costa? Menù e prezzi incredibili per una serata da sogno dallo chef stellato

Se ti sei chiesto quanto costerebbe cenare nel ristorante dello chef Cannavacciuolo per Capodanno te lo diciamo noi: i prezzi ed il menù che non ti immmagini

Lo chef Cannavacciuolo re in cucina e tv

Antonino Cannavacciuolo è uno dei maggiori e più apprezzati chef italiani ed è figlio d’arte, essendo cresciuto con l’esempio del padre anche lui cuoco ed insegnante nella scuola alberghiera da lui frequentata.

Grazie alla sua semplicità comunicativa e alla sua grande bravura tecnica ha conquistato gradualmente sia il pubblico televisivo sia i palati più sopraffini anche all’estero, ad esempio in Francia.

Lo chef di Vico Equense è infatti ormai una consolidata presenza in TV con vari seguitissimi programmi come Cucine da Incubo, Masterchef, O Mare Mio, Antonino Chef Accademy.

Proprio a Masterchef ha fatto parte del quartetto di giudici più temuto ed amato della tv, con gli Chef Cracco, Barbieri, Joe Bastianich

Il cenone di Capodanno dello Chef stellato

Gli chef possiedono di norma ristoranti molto rinomati e solitamente poco accessibili ai più sia per i prezzi che per i menù troppo ricercati.

Il Villa Crespi, ristorante di Cannavacciuolo sul Lago d’Orta ha ricevuto la prima stella Michelin nel 2003 e la seconda nel 2006.

Inoltre è stato eletto miglior ristorante al mondo dagli utenti di TripAdvisor proprio nel 2019.

Il ristorante si trova all’interno di un Hotel a 5 stelle e proprio sul sito web dell’hotel si può pregustare la grandezza dell’evento che si svolge all’interno del ristorante per le consuete cene di fine anno:

“il periodo più magico dell’anno vissuto in un incantato Relais sulle rive del Lago d’Orta”

Ma pensando di prenotare il cenone di Capodanno proprio dallo chef Cannavacciuolo magari per fare un bel regalo a qualcuno a noi caro quali potrebbero essere i costi?

In realtà si potrebbe ipotizzare una cifra ben più alta di quella che è in realtà tenuto conto del ricco e curatissimo menù come è facile immaginare che sia nel ristorante di Antonino.

Il menù comprende infatti uno stuzzichino dello chef a seguire, branzino e caprino erbe spontanee e mela verde, carne cruda di Boves.

E ancora ostrica e caviale Asetra e tonno vitellato ma la scelta continua con plin di anatra, zuppetta di fegato, latte di bufala, salsa al Banyuls, zampone e per finire il Dessert Villa Crespi.

Si potrebbe ipotizzare una cifra da capogiro per tanta ricchezza di ingredienti ed invece il conto è “solo” di 300€ a persona.

Se poi si decidesse di passare anche una romantica mini vacanza da 3 notti in una delle suite dell’hotel il prezzo arriva fino a 1’339,50€ a persona compresi colazione in camera e massaggio.

E se poi si è fortunati, si può sperare di ricevere una delle ormai famosissime pacche sulle spalle di Antonino, che non hanno prezzo!