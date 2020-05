Antonino Cannavacciuolo è un altro: come ha perso decine di chili?

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ritrovato la forma durante la quarantena: si mostra in un video visibilmente dimagrito, ma come ha fatto?

Lo chef partenopeo è rimasto in lockdown ma ha continuato ad essere molto attivo sui social mantenendo una rubrica culinaria del sabato con ricette della tradizione, spunti innovativi e consigli pratici per gli appassionati dei fornelli.

Durante la quarantena ci ha mostrato tante ricette e momenti della sua quotidianità ma solo in questo ultimo video Instagram i fan si sono resi conto del drastico cambiamento: lo chef è dimagrito, si è rimesso in forma!

Il video Instagram. Antonino Cannavacciuolo dimagrito, sembra un altro!

Antonino Cannavacciuolo famoso per la sua bravura in cucina, la sua simpatia e le sue famose “pacche sulle spalle” è visibilmente calato di peso durante questo lockdown.

Lo chef aveva messo su peso, la moglie Cinzia Primatesta aveva già precedentemente confermato in un’intervista sul Corriere della Sera che l’eccessivo stress lavorativo aveva inciso molto sullo stile di vita di suo marito.

Già nel 2019 lo chef si era molto dimagrito perdendo ben 25 kg totali!

In un’intervista rilasciata da Cannavacciuolo a Vanity Fair nel maggio 2019 lo chef ha dichiarato:

Questo nuovo stile di vita mi ha fatto rinascere. Ero arrivato a un peso esagerato

Nel video recentemente postato sul suo profilo Instagram si vede lo chef cucinare una gustosa pizza in compagnia dell’amato figlio Andrea e i suoi follower non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per la nuova forma fisica!

Lo chef appare molto dimagrito rispetto all’inizio della pandemia: una figura più slanciata e un ciuffo lungo arruffato hanno stregato i fan!

I suoi followers si sono accorti del cambiamento repentino nella forma fisica e non hanno esitato a fargli subito i complimenti!

Come ha fatto lo chef a dimagrire?

Che lo chef Cannavacciuolo sia dimagrito è inequivocabile e si vede dal video, ma come avrà fatto?

In una passata intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Cannavacciuolo aveva affermato con sofferenza quanto gli mancasse trascorrere più tempo con la sua famiglia, il lavoro lo impegnava moltissimo.

La quarantena ha restituito senza dubbio allo chef del tempo prezioso da poter trascorrere a casa con la famiglia. Meno stress lavorativo, più tempo di qualità da trascorre in famiglia: che sia questa la formula magica per ritrovare il il benessere psico-fisco?

Nel maggio 2019 Cannavacciuolo, sempre nell’intervista a Vanity Fair, ha svelato come era riuscito a dimagrire 25 kg:

Sono dimagrito 25 chili in due anni mangiando tante verdure e facendo sport la mattina

Un segreto oramai noto a tutti: attività fisica e buone abitudini alimentari sono il connubio perfetto per uno stile di vita sano.

Chissà che anche questa volta non abbia messo in pratica lo stesso metodo per dimagrire durante la pandemia? Attendiamo conferme dallo chef!