Se il tuo cane scava nel pavimento c’è un preciso motivo. Ecco cosa ti vuole comunicare

Ai cani manca davvero solo la parola. Se il tuo amico a quattro zampe prova a scavare sul pavimento è perché ti vuole comunicare qualcosa. Ecco cosa dovresti sapere.

Quante volte ti sei posto il quesito sul perché il cane gratta il pavimento?

Rispondere sul perché il cane “scava” il pavimento non è semplicissimo: le ragioni sono davvero molteplici.

Si pensi, ad esempio, al rimprovero del cane, questo atteggiamento può portare ad emozioni negative che provocano stress e ansia.

Se il cane gratta il pavimento può darsi che lo stesso sia stressato e non faccia sufficiente esercizio fisico.

Oltre allo stress ci sono tutta una serie di situazioni in cui il cane gratta il pavimento, per questo è importante capire il linguaggio canino.

Infatti, anche se non possono parlare i nostri amici a 4 zampe ci trasmettono informazioni importanti per quanto riguarda stato d’animo o condizioni di salute.

A volte, si rischia di rimproverare il cane quando non sta facendo qualcosa di sbagliato, per questo prima di sgridarlo, è bene capire perché si sta comportando in questo modo.

Istinto naturale

In realtà, nella maggior parte dei casi, è solo un bisogno naturale: i cani vogliono divertirsi un po’ o semplicemente mettersi a proprio agio.

Si tratta di un’ancestrale pratica e comportamento canino rimasto e trasmesso nel DNA canino.

Marcatura del territorio

Grattare il pavimento è una forma di comunicazione canina: quando un cane graffia il pavimento, sta rivendicando quel posto come suo.

La parte inferiore delle zampe del cane ha ghiandole speciali che rilasciano tracce olfattive sul pavimento quando il cane scava un determinato territorio.

Ecco perché i cani tendono a fare i bisogni dove lo hanno fatto altri cani: si tratta di un comportamento istintivo e naturale del cane che non deve essere assolutamente inibito.

Divertimento

Mentre la maggior parte delle persone preferisce che il proprio cane giochi con i giocattoli o insegua la propria coda, alcuni cani si limitano a graffiare il pavimento.

I cani che sono annoiati o che hanno energia in eccesso hanno maggiori probabilità di graffiare il pavimento.

Comfort

Dato che le piastrelle dei pavimenti non sono in genere la superficie più comoda su cui sdraiarsi, motivo per il quale alcuni cani sentono il bisogno di graffiarli prima di sedersi per riposare.

I cani graffiano il pavimento per trovare la posizione più comoda per riposare.

Unghie lunghe

Che sia parquet o cotto, poco importa, il nostro amato amico a quattro zampe “gratterà” il pavimento per accorciare le unghie.

Quando sono troppo lunghe il cane può riscontrare malesseri come la slogatura delle dita.

Regolare la temperatura

Se fa molto caldo i cani grattano il pavimento per trovare uno strato fresco sul quale stendersi.

Parimenti, se fa molto freddo, i cani scavano il pavimento per stendersi dove fa più caldo.

In questo senso, il cane scava il pavimento per regolare la temperatura: per questo è così importante assicurarsi che abbia un posto comodo dove dormire senza avere problemi relativi al troppo freddo o caldo.

Alleviare lo stress

Il cane gratta il pavimento per alleviare lo stress accumulato: è possibile che non faccia sufficiente esercizio fisico e trovi in questo un modo per sfogarsi.

Oltre al grattare il pavimento, il cane mostra altri sintomi di stress quali sbadigli. Leccate di muso frequenti e stereotipie.

Per questo è bene intervenire in maniera tempestiva.

Considerazioni finali

Alcune razze canine, come i terrier, sono più inclini a graffiare e scavare comportamenti rispetto ad altri.

Chi ama questa specie di cane è bene che investa nella formazione iniziale per frenare o eliminare questo comportamento.

Dato che le piastrelle di ceramica sono meno suscettibili ai graffi del cane rispetto alle piastrelle in legno o pietra, gli amanti dei cani dovrebbero optare per pavimenti in piastrelle di ceramica, quando possibile.

Nel caso in cui si abbia il parquet in casa non è assolutamente un grave problema se si hanno dei cani.

Infatti, l’oliatura può essere una valida soluzione per riparare solo la parte interessata senza dover applicare nuovamente il trattamento a tutto il pavimento.