Il tuo cane ti ruba le pantofole e tu lo sgridi? Devi smettere subito

Il tuo cane ti ruba spesso le pantofole e tu non sai darti una spiegazione del perché? In realtà, il cane lo fa per alcune motivazioni precise e non andrebbe sgridato. Vediamo quali sono.

Un cane che ruba le pantofole non è un cane dispettoso.

Non solo pantofole!

Se alcuni cani preferiscono rubare le pantofole, altri invece potrebbero preferire altri nostri indumenti come, ad esempio, i calzini. Si tratta senza dubbio, di un’abitudine che fa arrabbiare non poco i padroni ma l’animale domestico non va sgridato. Ebbene, il cane ha le sue buone ragioni per assumere un tale comportamento.

Se il tuo animale domestico è solito rubare le tue pantofole, non lo fa per un dispetto. Compie questo gesto, piuttosto, perché ha bisogno di sentirti sempre accanto, che ha fiducia in te e vuole colmare un vuoto. Del resto, i nostri indumenti sono impregnati del nostro odore e lui lo sa bene. Le pantofole per alcuni cani, hanno un potere tranquillizzante tanto che alcuni le usano per conciliare il sonno. Oltre a questa motivazione affettiva, il cane potrebbe rubare le pantofole anche per altre ragioni. Vediamo quali.

Perché ruba le pantofole?

Alcuni cani vengono addestrati a ritrovare oggetti (es. sostanze stupefacenti) o persone (es. scomparsi). In questo caso, i cani adoperati per queste ragioni prendono il nome di retriever. L’atto di rubarti le pantofole potrebbe essergli dettato semplicemente dall’istinto. Rubandotele sente di farti un favore conservandotele.

Il tuo cane, però, potrebbe anche essere un accumulatore. Ovvero, gli piace collezionare ed accumulare cose: dai suoi giocattoli fino alle tue ciabatte.

Se il tuo cane non ha abbastanza oggetti con cui giocare potrebbe servirsi delle tue pantofole lasciate incustodite per distrarsi. Del resto, ogni cucciolo ha bisogno di giocare.